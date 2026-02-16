Ντάνα Έντεν: Νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα η Ισραηλινή παραγωγός - Η επιτυχία του «Tehran», το EMMY και τα γυρίσματα στην Ελλάδα - Real.gr

Νεκρή βρέθηκε η 52χρονη Ισραηλινή παραγωγός Ντάνα Έντεν μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε, στο κέντρο της Αθήνας.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες κάνουν λόγο για αυτοχειρία. Στο δωμάτιό της φέρεται να βρέθηκαν χάπια, ενώ είχε σημάδια από μώλωπες στα άκρα και στην περιοχή του λαιμού.

Η Ντάνα Έντεν είχε νοικιάσει το δωμάτιο στις αρχές του μήνα, καθώς στη χώρα μας πραγματοποιούνται γυρίσματα της σειράς «Tehran», της οποίας είναι παραγωγός.

Ο θάνατος της Έντεν έχει συγκλονίσει τον καλλιτεχνικό κόσμο του Ισραήλ και όχι μόνο, καθώς επρόκειτο για μία από τις κορυφαίες παραγωγούς της χώρας.

«Είμαστε συγκλονισμένοι και θλιμμένοι από τον πρόωρο θάνατο της αγαπημένης μας φίλης και συνεργάτιδας Ντάνα Έντεν», δήλωσαν οι Donna & Shula Productions. «Η Ντάνα, μια ταλαντούχα δημιουργός με διεθνή φήμη, εργάστηκε στον κλάδο για πάνω από 30 χρόνια, και κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 ετών στην εταιρεία παραγωγής κέρδισε πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων και ένα Emmy για την παραγωγή της διεθνούς σειράς “Tehran”» πρόσθεσαν.

Η σειρά «Tehran» θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες της ισραηλινής τηλεόρασης. Η Ντάνα Έντεν με την επίσης παραγωγό Shula Σπίγκελ είχαν συνάψει μια μεγάλη συμφωνία πολλών εκατομμυρίων με το Apple TV Plus.

Η Ισραηλινή Ραδιοτηλεοπτική Εταιρεία δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Θρηνούμε τον θάνατο της φίλης και συνεργάτιδάς μας σε πλήθος παραγωγών, σειρών και προγραμμάτων στην Ισραηλινή Ραδιοτηλεοπτική Εταιρεία – της Ντάνα Έντεν. Η Ντάνα ήταν μια από τις κορυφαίες προσωπικότητες της ισραηλινής τηλεοπτικής βιομηχανίας και διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στη δημιουργία και στη διεύθυνση ορισμένων από τις πιο σημαντικές και επιδραστικές παραγωγές της εταιρείας – στα κανάλια Kan 11, Kan Educational και Kan. Μεταξύ των έργων που ηγήθηκε ήταν τα Shakshuka, Look at Me, Saving the Wild Animals, Sada, καθώς και η βραβευμένη δραματική σειρά Tehran, που κέρδισε ένα διεθνές βραβείο Emmy».

Έρευνες για τον θάνατό της

Σύμφωνα με αναφορές των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, η Eden βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε ξενοδοχείο της Αθήνας χθες από τον αδελφό της, ο οποίος άρχισε να την αναζητά όταν εκείνη σταμάτησε να απαντά στα μηνύματά του.

Αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή ώστε να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ ξεκίνησε η συλλογή υλικού από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου, αναφέρουν οι Times of Israel.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dana Eden (@danaedeni)

Ποια ήταν η Ντάνα Έντεν

Η Έντεν γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1973 και σπούδασε στην Καλών Τεχνών Yellin. Όταν ήταν ενός έτους, ο πατέρας της Γιόραμ Λεβί ίδρυσε εταιρεία παραγωγής και της έδωσε το όνομά της: Dana Productions.

Το 1996 εντάχθηκε στην εταιρεία και το 1997 παρήγαγε την πρώτη της σειρά, «Halomot Na’urim» (Όνειρα Νέων). Όταν ο πατέρας της διαγνώστηκε με Πάρκινσον, ανέλαβε την εταιρεία και διέγραψε μια σπουδαία πορεία στον χώρο.

Εκτός από το «Tehran», που προβλήθηκε στο Ισραήλ στο κανάλι Kan και γνώρισε τεράστια επιτυχία τόσο στο Ισραήλ όσο και σε άλλες χώρες, με τα χρόνια προχώρησε σε παραγωγές σε σειρές όπως «Always the Same Dream», «Not in Front of the Children», «Mother’s Day», «Shakshuka», «Michael», «The Voice Actor», «She’s Got It» και άλλες.

Σε συνέντευξη για το podcast «Outside the Frame» που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2023, η Έντεν και η Σπίγκελ είχαν μοιραστεί τις δύσκολες στιγμές που έχουν περάσει. Όπως σημειώνει η ιστοσελίδα ynet, οι δύο παραγωγοί μίλησαν για την πορεία τους, συμπεριλαμβανομένης της στιγμής που έπρεπε να αναλάβουν προσωπικές οικονομικές δεσμεύσεις ώστε να μπορέσει να γυριστεί η σειρά «Tehran», η οποία γυρίστηκε στην Ελλάδα. «Στην Ελλάδα υπάρχει νόμος για επιστροφές φόρου σε ξένες παραγωγές. Έπρεπε να λάβουμε τα χρήματα, αλλά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού δεν λειτουργούσαν εκεί για μερικούς μήνες, κι αυτό δεν μας επέτρεψε να τα πάρουμε εγκαίρως, αλλά με καθυστέρηση έξι μηνών», είχαν αφηγηθεί τότε. «Ζούσαμε σαν σε ταινία εκείνη την περίοδο, μείναμε με ταμειακά ελλείμματα εκατομμυρίων σέκελ».

Η τέταρτη σεζόν του «Tehran» ήταν να ξεκινήσουν λίγο μετά τις 7 Οκτωβρίου, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα. «Εδώ και δύο χρόνια βρίσκομαι μέσα σε αυτές τις αναταράξεις της σύγκρισης ανάμεσα στην πραγματικότητα και στη σειρά», είχε πει τότε. «Είναι συνεχώς στο μυαλό μου, από τις 7 Οκτωβρίου. Τώρα είναι πραγματικά άμεσα απέναντι στο Ιράν και πρόκειται όντως για ένα γεγονός πραγματικού πολέμου. Εμείς γράφουμε σενάρια και η σκέψη είναι διαρκώς αν τα γεγονότα θα προλάβουν τη σειρά ή αν η σειρά θα προλάβει τα γεγονότα. Σκεφτόμαστε συνεχώς πιθανά σενάρια. Στο τέλος της ημέρας είναι μια συναρπαστική σειρά αγωνίας και θέλεις να τη διατηρήσεις ως τέτοια», είχε πει σύμφωνα με το ynet.