Νταβός: Εκκενώθηκε προληπτικά το συνεδριακό κέντρο - Αναφορές για μια ασυνήθιστη μυρωδιά στην ατμόσφαιρα - Real.gr

23:48, 21/01/2026
Νταβός: Εκκενώθηκε προληπτικά το συνεδριακό κέντρο – Αναφορές για μια ασυνήθιστη μυρωδιά στην ατμόσφαιρα

Το συνεδριακό κέντρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας εκκενώνεται, χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες για τα αίτια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Daily Mail, ένας δημοσιογράφος που βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος περιέγραψε μια ασυνήθιστη μυρωδιά, που «προκαλεί βήχα σε μερικούς ανθρώπους».

 

 

 

 

 

