Νταβός: Εκκενώθηκε προληπτικά το συνεδριακό κέντρο - Αναφορές για μια ασυνήθιστη μυρωδιά στην ατμόσφαιρα - Real.gr

Το συνεδριακό κέντρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας εκκενώνεται, χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες για τα αίτια.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Daily Mail, ένας δημοσιογράφος που βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος περιέγραψε μια ασυνήθιστη μυρωδιά, που «προκαλεί βήχα σε μερικούς ανθρώπους».
We have just been evacuated from the Congress Center.
Emergency crews trying to determine what is causing a smell that is making some people in our area cough. pic.twitter.com/4JVr1lDq22
— Edward Lawrence (@EdwardLawrence) January 21, 2026