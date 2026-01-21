Νταβός: Εκκενώθηκε προληπτικά το συνεδριακό κέντρο - Αναφορές για μια ασυνήθιστη μυρωδιά στην ατμόσφαιρα - Real.gr

Το συνεδριακό κέντρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας εκκενώνεται, χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες για τα αίτια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Daily Mail, ένας δημοσιογράφος που βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος περιέγραψε μια ασυνήθιστη μυρωδιά, που «προκαλεί βήχα σε μερικούς ανθρώπους».