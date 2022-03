Ντέιβιντ Μπίσλεϊ:«Ετοιμαστείτε για κόλαση» και προαναγγέλει νέα επισιτιστική και προσφυγική κρίση

Τους ζήτησε, χωρίς να καθυστερήσουν ούτε μια μέρα, να δαπανήσουν χρήματα ώστε να αποφύγουν νέες μεταναστευτικές κρίσεις αργότερα.

Ο Ντέιβιντ Μπίσλεϊ επεσήμανε ότι «ο πόλεμος της Ουκρανίας έχει προκαλέσει σοκ στις διεθνείς αγορές τροφίμων διαταράσσοντας τις αλυσίδες προμήθειας τροφίμων, εκτοξεύοντας τις τιμές τους κι επιδεινώνοντας έτσι περαιτέρω το ήδη οξύ πρόβλημα της πείνας ανά την υφήλιο», ενώ προανήγγειλε πως: «Οι εξελίξεις αυτές απειλούν να πλήξουν τις φτωχότερες περιοχές του πλανήτη που μαστίζονται από λιμούς, να πυροδοτήσουν εκεί πολιτικό χάος και μια νέα μεταναστευτική κρίση χωρίς προηγούμενο».

The head of the UN World Food Programme has warned a food supply crisis caused by the war in Ukraine could tip the world's poorest, most famine-ravaged regions into political chaos, causing unprecedented migration, unless funding is urgently donated. https://t.co/XgN9Y7Y1pq

Μάλιστα ο διευθυντής του WFP όρισε ως σημείο καμπής το φθινόπωρο, όταν θα γίνει πιθανότατα αισθητή η πλήρης έκταση του προβλήματος.

Μοναδική λύση, σύμφωνα με τον Μπίσλεϊ, είναι οι Ευρωπαίοι ηγέτες να προβούν σε γενναίες δωρεές για να μην υποστούν οι χώρες τους τις συνέπειες: «Μας λείπουν δισεκατομμύρια. Και μια αποτυχία να βρεθούν μερικά έξτρα δισ. δολάρια φέτος θα σημάνει επιδείνωση του λιμού, αποσταθεροποίηση και μαζική μετανάστευση», είπε.

Οι δυσοίωνες προβλέψεις του όμως έχουν και συνέχεια: «Αν νομίζετε ότι έχουμε τώρα κόλαση επί γης, ετοιμαστείτε. Αν αγνοήσουμε τη Βόρεια Αφρική, τότε θα έρθει στην Ευρώπη. Αν αγνοήσουμε τη Μέση Ανατολή, θα έλθει στην Ευρώπη», προειδοποίησε σημειώνοντας ότι η οικονομική κατάσταση στις εν λόγω περιοχές του πλανήτη είναι χειρότερη απ’ ό,τι στον απόηχο της «Αραβικής Άνοιξης», ενώ δραματική είναι η κατάσταση και στην υποσαχάρια Αφρική, σε χώρες όπως ο Νίγηρας και η Μπουρκίνα Φάσο.

First, Covid. Then, #Ukraine. As if the economic ripple effects of a global pandemic weren't bad enough, the world’s bread basket is shut down.

Now, a record number of people might starve if the world does not step up TODAY. I explained more at the #EuropeanHumanitarianForumpic.twitter.com/xaQtiRDMVo