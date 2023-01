Ντνίπρο: Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία - Βίντεο

«Είκοσι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ανάμεσά τους είναι έξι παιδιά. Όλοι νοσηλεύονται σε νοσοκομείο», είπε.

A residential building hit in #Dnipro . Serious damage. There are people under the rubble. Rescue services at work - Kyrylo Tymoshenko, Presidential Office #RussiaIsATerroristState #PutinWarCriminal #SlavaUkraine pic.twitter.com/19SisMBsIK

Ο Κίριλο Τιμοσένκο, αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου δήλωσε ότι 15 άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής από τα ερείπια. Ο ίδιος έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία που δείχνει μια εννιαόροφη πολυκατοικία, μέρος της οποίας έχει καταρρεύσει.

Absolutely sickening Russian terrorism against the Ukrainian city Dnipro. We can stop this! Give Ukraine the tools it needs to win. Stop with senseless hesitation! pic.twitter.com/xO78TyFeHS