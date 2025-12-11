Quantcast
Ντομπρόβσκις: Η νίκη του Κ. Πιερρρακάκη συμβολική στιγμή για την Ελλάδα και τη ζώνη του ευρώ - Real.gr
21:30, 11/12/2025
  • Ο Επίτροπος για την Οικονομία της ΕΕ Βάλντις Ντομπρόβσκις συνεχάρη θερμά τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως νέος Πρόεδρος του Eurogroup.
  • Ο Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι «η εκλογή του αποτελεί μια σημαντική συμβολική στιγμή για την Ελλάδα και τη ζώνη του ευρώ», τονίζοντας την «εντυπωσιακή αναστροφή» της χώρας.
  • Ο Επίτροπος αναφέρθηκε επίσης στις αξιολογήσεις των προσχεδίων προϋπολογισμών του 2026, στην ανάγκη εφαρμογής του νέου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης και χαιρέτισε την ένταξη της Βουλγαρίας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.
Ο Επίτροπος Οικονομικών ΕΕ τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει κάνει μια εντυπωσιακή αναστροφή».

Ο Επίτροπος για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα της ΕΕ Βάλντις Ντομπρόβσκις, από το βήμα του Συμβουλίου και τη συνέντευξη Τύπου του Eurogroup, δήλωσε εντυπωσιασμένος από την «εντυπωσιακή αναστροφή» της Ελλάδας και συνεχάρη θερμά τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, για την εκλογή του ως νέος Πρόεδρος του Eurogroup.

Όπως δήλωσε ο Ντομπρόβσκις, μετά το τέλος της συνεδρίασης του Eurogroup, «ας συγχαρούμε θερμά τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως Προέδρου του Eurogroup. Η εκλογή του αποτελεί μια σημαντική συμβολική στιγμή για την Ελλάδα και τη ζώνη του ευρώ. Η Ελλάδα έχει κάνει μια εντυπωσιακή αναστροφή και σήμερα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες οικονομίες της ευρωζώνης, με δημοσιονομικό πλεόνασμα. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με τον νέο Πρόεδρο για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας» τόνισε.

Στο περιθώριο των ανακοινώσεων για τη νέα προεδρία του Eurogroup, ο Επίτροπος Οικονομικών αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα θέματα της ατζέντας. Παρουσίασε τις αξιολογήσεις της Επιτροπής για τα 17 προσχέδια προϋπολογισμών του 2026, σημειώνοντας ότι τα 12 θεωρούνται συμμορφωμένα με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ενώ τα υπόλοιπα χρειάζονται άμεσα διορθωτικά μέτρα. Τόνισε την ανάγκη για αποτελεσματική εφαρμογή του νέου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης και για βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων δαπανών. Επίσης, μετέφερε τις επισημάνσεις του ΔΝΤ σχετικά με τις διαρθρωτικές προκλήσεις της ευρωζώνης, ειδικά στην καινοτομία και την παραγωγικότητα, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται ταχύτητα και συνέπεια. Τέλος, χαιρέτισε την έγκριση της ένταξης της Βουλγαρίας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ένα ακόμη βήμα προς την ένταξή της στο ευρώ το επόμενο έτος.

