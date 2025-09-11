Ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Βικτόρια Μπέκαμ θα κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο - Real.gr

Quantcast
Ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Βικτόρια Μπέκαμ θα κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο

12:45, 11/09/2025
Η ζωή της Βικτόρια Μπέκαμ θα αποτελέσει το θέμα νέου ντοκιμαντέρ του Netflix, από τους δημιουργούς της σειράς τεσσάρων επεισοδίων του 2023 για τον σύζυγό της, Ντέιβιντ Μπέκαμ πρώην ποδοσφαιριστή της Εθνικής Αγγλίας και των ομάδων Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πρέστον Νορθ Εντ, Ρεάλ Μαδρίτης, Λος Άντζελες Γκάλαξι, ΑΚ Μίλαν, Παρί Σεν Ζερμέν.

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Victoria Beckham» θα είναι διαθέσιμο στις 9 Οκτωβρίου στην πλατφόρμα streaming και θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ, καθώς και «κορυφαίες προσωπικότητες της μόδας». Τη σειρά θα σκηνοθετήσει η Νάντια Χόλγκρεν, η οποία σκηνοθέτησε την ταινία «Becoming» της Μισέλ Ομπάμα.

