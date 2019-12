Ντοκουμέντο: Έτσι μεταφέρθηκαν τα τουρκικά όπλα στη Λιβύη το Μάιο του 2019 - ΒΙΝΤΕΟ

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, DW, Alpha Tv

Σε ρεπορτάζ του τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων του Alpha έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από τη διάρκεια της παράδοσης τουρκικών τεθωρακισμένων οχημάτων στο λιμάνι της Τρίπολης.

A coalition of forces allied with Libya’s UN-recognized Government of National Accord, some of which face UN sanctions, received a shipment of Turkish armored vehicles and arms, according to pictures and videos posted on social media.https://t.co/A8gEjS9AVNpic.twitter.com/M317TxFNvM