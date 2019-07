Nτοκουμέντο: Ο Ρίγκαν είχε αποκαλέσει «πιθήκους» Αφρικανούς διπλωμάτες - Η συνομιλία με τον Νίξον

Μετά την ψηφοφορία στα Ηνωμένα Έθνη για την αναγνώριση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ο Ρίγκαν, που τότε ήταν κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, τηλεφώνησε στον Νίξον, ο οποίος ήταν πρόεδρος από το 1969. Ο Ρίγκαν εκφράζει την οργή του για τις αφρικανικές χώρες που ψήφισαν αντίθετα από τις ΗΠΑ στον ΟΗΕ, υπέρ της αναγνώρισης της ΛΔ της Κίνας.

"Χθες το βράδυ, σας το λέω, να βλέπω αυτήν την απάτη στην τηλεόραση..." εξηγεί ο Ρίγκαν και συνεχίζει: "Να βλέπω αυτούς... αυτούς τους πιθήκους των αφρικανικών χωρών. Είναι μοχθηροί, ακόμη δεν αισθάνονται άνετα με παπούτσια!"

Ο Νίξον αντιδρά στο σχόλιο ξεσπώντας σε γέλια. Αργότερα, επανέλαβε τις δηλώσεις του Ρίγκαν σε συζητήσεις που είχε με τους συμβούλους του.

Σύμφωνα με τον Τιμ Ναφτάλι, αυτό το απόσπασμα που περιέχει τις δηλώσεις του Ρίγκαν είχε μπει αρχικά στην άκρη, αλλά δημοσιοποιήθηκε από τα εθνικά αρχεία πριν από δύο εβδομάδες.

Ο Ρόναλντ Ρίγκαν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ για δύο τετραετίες (1981-89).

