Ντόναλντ Τουσκ: «Αγαπητέ Ζελένσκι, δεν είσαι μόνος» - Real.gr

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στον ουκρανικό λαό ότι «δεν είναι μόνοι», σε ανάρτηση που έκανε λίγο μετά την ιστορική επεισοδιακή συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο.

«Αγαπητέ Ζελένσκι, αγαπητοί Ουκρανοί φίλοι, δεν είστε μόνοι», έγραψε ο Ντόναλντ Τουσκ στην πλατφόρμα X λίγα λεπτά μετά την αποχώρηση του Ζελένσκι από τον Λευκό Οίκο.

Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone.

— Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025