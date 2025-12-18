Ντόναλντ Τραμπ: Διάγγελμα με δέσμευση για «οικονομική άνθηση που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος» – Βολές κατά Μπάιντεν και μεταναστών - Real.gr

Σε ένα σπάνιο διάγγελμα από τον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περηφανεύτηκε χθες, Τετάρτη, για τα επιτεύγματά του και κατηγόρησε τον Δημοκρατικό προκάτοχό του για τις υψηλές τιμές των προϊόντων καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι προετοιμάζονται για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 που προμηνύονται δύσκολες για το κόμμα.

“Πριν ένδεκα μήνες κληρονόμησα ένα χάος, το διορθώνω”, δήλωσε ο Τραμπ στο διάγγελμά του που διήρκεσε λιγότερα από 20 λεπτά.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που συχνά διαμαρτύρεται ότι οι Αμερικανοί δεν εκτιμούν τα επιτεύγματά του, δεν παρουσίασε νέες προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης του κόστους ζωής. Αντιθέτως, στην ομιλία του παραπονέθηκε για την εισβολή των μεταναστών, το βίαιο έγκλημα και τα δικαιώματα των τρανς ατόμων.

Απέδωσε τις ευθύνες για την τρέχουσα κατάσταση των ΗΠΑ στον Τζο Μπάιντεν, σε προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες που είχε συνάψει η Ουάσινγκτον, στους μετανάστες και στο διεφθαρμένο σύστημα, όπως το χαρακτήρισε.

Παράλληλα εξήρε το έργο της κυβέρνησής του τον χρόνο που πέρασε αναφορικά με διάφορα ζητήματα, από τη μείωση των διελεύσεων παράτυπων μεταναστών ως τη μείωση των τιμών σε κάποια προϊόντα. Υποσχέθηκε εξάλλου ότι η χώρα θα είναι πιο ισχυρή του χρόνου.

Μεταξύ των λίγων νέων ανακοινώσεων που έκανε ήταν η παροχή ενός “πολεμικού πριμ” για 1,45 εκατομμύριο Αμερικανούς στρατιωτικούς ύψους 1.776 δολαρίων το οποίο θα καταβληθεί την επόμενη εβδομάδα.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους Αμερικανούς, ο 79χρονος Τραμπ τους διαβεβαίωσε ότι θα ζήσουν “μια οικονομική άνθηση που όμοιά της δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος”, καθώς οι οικονομικές συνθήκες θα βελτιωθούν χάρη στη φορολογική του πολιτική, τους δασμούς που έχει επιβάλει στα εισαγόμενα προϊόντα και στην αντικατάσταση του Τζερόμ Πάουελ από επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας (FED).

Το διάγγελμα αυτό αποτέλεσε ευκαιρία για τον πρόεδρο να αναφερθεί στις ανησυχίες των Αμερικανών για το υψηλό κόστος ζωής, αν και επανειλημμένα το έχει χαρακτηρίσει “απάτη” των Δημοκρατικών.

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι οι τιμές παραμένουν υψηλές, αλλά τόνισε “ρίχνω αυτές τις υψηλές τιμές και τις ρίχνω γρήγορα”.

Παράλληλα εξέφρασε την υποστήριξή του σε πρόταση των Ρεπουμπλικανών να δίνονται απευθείας χρήματα στους Αμερικανούς προκείμενου να αντισταθμιστεί το κόστος της ασφάλισης υγείας, αντί να προσφέρονται επιδοτήσεις μέσω του προγράμματος Obamacare. Η πρόταση αυτή δεν έχει λάβει επαρκή υποστήριξη από το Κογκρέσο ακόμη.

“Θέλω τα χρήματα να πάνε απευθείας στους πολίτες ώστε να αγοράζετε τη δική σας ασφάλεια υγείας”, τόνισε ο Τραμπ. “Οι μοναδικοί χαμένοι θα είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες”.

Επανέλαβε μάλιστα ότι χάρη στον ίδιο θα μειωθούν οι τιμές των φαρμάκων στη χώρα έως και “600%”, κάτι που είναι μαθηματικά αδύνατο,

Πτώση στις δημοσκοπήσεις

Εξάλλου ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε και πάλι ότι συνέβαλε στον τερματισμό οκτώ πολέμων, έναν αριθμό που σύμφωνα με τους ειδικούς δεν είναι πραγματικός, και έκανε λόγο για επενδύσεις 18 τρισεκ. δολαρίων στις ΗΠΑ μετά την επιστροφή του στην προεδρία.

“Πριν από έναν χρόνο η χώρα μας ήταν νεκρή (…) Τώρα είμαστε η πιο καυτή χώρα στον κόσμο”, είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ρεπουμπλικάνος ισχυρίστηκε ότι πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί οφείλονται στην “εισβολή” των μεταναστών στη διάρκεια της θητείας Μπάιντεν και εξέφρασε την ικανοποίησή του που έχει ξεκινήσει μια διαδικασία “αντίστροφης μετανάστευσης”. Κατηγόρησε τους μετανάστες ότι προκάλεσαν στεγαστική κρίση, ότι “έκλεψαν” δουλείες και ότι “γέμισαν” τα νοσοκομεία, συνοψίζοντας ότι ζουν εις βάρος των φορολογούμενων.

Ωστόσο νέα δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, που δημοσιεύθηκε προχθές, Τρίτη, έδειξε ότι μόνο το 33% των Αμερικανών εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την οικονομική πολιτική ο Τραμπ.

Μετά το διάγγελμα αυτό οι Δημοκρατικοί σχολίασαν ότι ο πρόεδρος δεν προσέφερε πολλές λύσεις στα προβλήματα των Αμερικανών.

Ο Τραμπ “μόλις απέδειξε ότι ζει σε μια γυάλα τελείως αποκομμένος από την πραγματικότητα που βιώνουν και αισθάνονται καθημερινά οι Αμερικανοί”, αντέδρασε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τσακ Σούμερ. “Τα γεγονότα είναι σαφή: οι τιμές αυξάνονται, η ανεργία αυξάνεται και δεν υπάρχει καμία βελτίωση στον ορίζοντα”, πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του.

Ο γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ της Βιρτζίνια χαρακτήρισε την ομιλία “μια θλιβερή προσπάθεια αντιπερισπασμού”.