Ντόναλντ Τραμπ: Καμία χώρα δεν θα τη γλιτώσει από τους δασμούς - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες Κυριακή πως καμιά χώρα δεν πρόκειται να τη «γλιτώσει» από την επίθεση που έχει εξαπολύσει επιβάλλοντας «ανταποδοτικούς» τελωνειακούς δασμούς, «πάνω απ’ όλες η Κίνα», εναντίον της οποίας καταφέρθηκε εκ νέου, την επομένη εξαιρέσεων σε προϊόντα τεχνολογίας που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνησή του.

«Κανένας δεν θα γλιτώσει (…) ειδικά η Κίνα, η οποία μας μεταχειρίζεται με μακράν τον χειρότερο τρόπο», άστραψε και βρόντηξε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social.

Η προειδοποίηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ καταγράφτηκε την επομένη της εξαίρεσης από τους επιπρόσθετους δασμούς —145% για την Κίνα— που παραχωρήθηκε από την κυβέρνησή του σε προϊόντα τεχνολογίας, κυρίως σε smartphones και υπολογιστές, καθώς και ημιαγωγούς.

«Εξετάζουμε τους ημιαγωγούς και το σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού με ηλεκτρονικά προϊόντα», σημείωσε ο κ. Τραμπ.

NOBODY is getting “off the hook” for the unfair Trade Balances, and Non Monetary Tariff Barriers, that other Countries have used against us, especially not China which, by far, treats us the worst! There was no Tariff “exception” announced on Friday. These products are subject to… pic.twitter.com/PDNoJmBS9f

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 13, 2025