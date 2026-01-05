Ντόναλντ Τραμπ: Μετά τη Βενεζουέλα, απειλεί και Κολομβία, Μεξικό και Κούβα - Real.gr

Μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με στρατιωτική δράση τον Κολομβιανό ομόλογό του, Γκουστάβο Πέτρο, ενώ δήλωσε ότι πιστεύει πως και η κυβέρνηση στην Κούβα «είναι πιθανό να πέσει σύντομα».

Σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Βενεζουέλα και η Κολομβία είναι «πολύ άρρωστες» και ότι η κυβέρνηση στην Μπογκοτά διοικείται από «έναν άρρωστο άνθρωπο που του αρέσει να φτιάχνει κοκαΐνη και να την πουλάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν πρόκειται να το κάνει για πολύ».

Όταν ρωτήθηκε αν εννοεί μια αμερικανική επιχείρηση εναντίον της Κολομβίας, απάντησε: «Μου ακούγεται καλό».

Τα σχόλια προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Κολομβιανού προέδρου, Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος προειδοποίησε τον Τραμπ να σταματήσει να τον συκοφαντεί, ενώ παράλληλα κάλεσε τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να ενωθούν, αλλιώς κινδυνεύουν «να αντιμετωπίζονται ως υπηρέτες και σκλάβοι».

Σε μια σειρά από μακροσκελείς αναρτήσεις στο X, ο Πέτρο σημείωσε ότι «οι ΗΠΑ είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που βομβάρδισε μια πρωτεύουσα της Νότιας Αμερικής σε όλη την ανθρώπινη ιστορία. Δεν το είχε κάνει ούτε ο Νετανιάχου, ούτε ο Χίτλερ, ούτε ο Φράνκο, ούτε ο Σαλαζάρ».

EEUU es el primer país del mundo en bombardear una capital suramericana en toda la historia humana. Ni Netanyahu lo hizo, ni Hitler ni Franco ni Salazar Que terrible medalla esa porque por generaciones no olvidarán los suramericanos. La herida queda abierta por mucho tiempo,… https://t.co/PlYjwVJqLa — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

Όμως είπε ότι η εκδίκηση δεν είναι η απάντηση. Αντίθετα, η Λατινική Αμερική πρέπει να ενωθεί, λέει ο Πέτρο, και να γίνει μια περιοχή «με την ικανότητα να κατανοεί, να εμπορεύεται ειρηνικά και να ενώνεται με ολόν τον κόσμο».

Προειδοποιήσεις προς Βενεζουέλα, Μεξικό και Κούβα

Οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Μαδούρο στο Καράκας νωρίς το Σάββατο (3/1) για να τον οδηγήσουν σε δίκη στη Νέα Υόρκη με κατηγορίες για ναρκωτρομοκρατία, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν «υπεύθυνες» για τη Βενεζουέλα και επανέλαβε τις απειλές ότι θα στείλει και πάλι τον αμερικανικό στρατό αν η κυβέρνηση στο Καράκας «δεν συμπεριφερθεί σωστά».

Επίσης, ανέφερε ότι «η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει. Τώρα δεν έχει κανένα εισόδημα. Έπαιρναν όλο το εισόδημά τους από τη Βενεζουέλα, από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Δεν παίρνουν τίποτα από αυτό τώρα. Η Κούβα είναι κυριολεκτικά έτοιμη να πέσει».

Ο Τραμπ συνέχισε προειδοποιώντας το Μεξικό, λέγοντας ότι η χώρα «πρέπει να συνέλθει επειδή τα ναρκωτικά διακινούνται διαρκώς μέσω του Μεξικού και θα πρέπει να κάνουμε κάτι».

Περιέγραψε την πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ ως «καταπληκτικό άτομο» και είπε ότι έχει προσφερθεί να στείλει αμερικανικά στρατεύματα στη ΄χωρα της κάθε φορά που της μιλάει. Η μεξικανική κυβέρνηση είναι ικανή να αντιμετωπίσει το ζήτημα, «αλλά δυστυχώς, τα καρτέλ είναι πολύ ισχυρά στο Μεξικό», είπε.

«Επικίνδυνο προηγούμενο»

Η επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα εν τω μεταξύ συνεχίζει να προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις.

Οι κυβερνήσεις της Βραζιλίας, της Χιλής, της Κολομβίας, του Μεξικού, της Ουρουγουάης και της Ισπανίας εξέφρασαν τη «βαθιά ανησυχία» τους σε κοινή δήλωση και δήλωσαν ότι «απορρίπτουν σθεναρά τις στρατιωτικές ενέργειες που αναλαμβάνονται μονομερώς σε έδαφος της Βενεζουέλας».

«Αυτές οι ενέργειες παραβιάζουν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, ιδίως την απαγόρευση της χρήσης ή της απειλής βίας. Αποτελούν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την ειρήνη και την περιφερειακή ασφάλεια και θέτουν σε κίνδυνο τον άμαχο πληθυσμό», ανέφεραν.

Σύμφωνα με αναλυτές, με αυτές τις σύντομες και θεαματικές επιδείξεις δύναμης, όπως ο βομβαρδισμός στο Ιράν και η επιχείρηση στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ ελπίζει ότι οι άλλες χώρες θα κάνουν αυτό που θέλει χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει πολύ βία.