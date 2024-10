Ντόναλντ Τραμπ: Φόρεσε γιλέκο οδοκαθαριστή και μπήκε σε απορριμματοφόρο - Τo τρολάρισμα στον Μπάιντεν για τα «σκουπίδια» - BINTEO

Αλλά το κακό είχε γίνει ήδη, στην κορύφωση της ήδη πικρής εκστρατείας, στην οποία κάθε πλευρά σπεύδει να εκμεταλλευτεί το παραμικρό ολίσθημα της άλλης πλευράς, καθώς οι δυο αντίπαλοι δίνουν μάχη για κάθε ψήφο στις «swing states», τις επτά διεκδικούμενες πολιτείες που χαρακτηρίζονται κλειδί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε εξαρχής, με έντονο τρόπο, τη δήλωση του Τζο Μπάιντεν, κρίνοντας πως ο Δημοκρατικός πρόεδρος «επιτέλους είπε» τι «σκέφτεται» για τους υποστηρικτές του.

Προτού επανέλθει χθες, με φωσφορίζον γιλέκο, στο κάθισμα του συνοδηγού του απορριμματοφόρου στο οποίο ήταν γραμμένο το επώνυμό του.

Ανέβηκε σ’ αυτό —πέταξε στους δημοσιογράφους— «προς τιμήν» της αντιπροέδρου Χάρις και του προέδρου Μπάιντεν.

TRUMP ARRIVES FOR CAMPAIGN RALLY IN A GARBAGE TRUCK!

“How do you like my garbage truck? This truck is in honor of Kamala and Joe Biden.”

“For Joe Biden to make that statement — it’s really a disgrace” pic.twitter.com/jA9nEQKvCg