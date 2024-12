Ντόναλντ Τραμπ: Νέο στυλ στα μαλλιά μετά από αγώνα γκολφ - «Τι συνέβη;»

Αν και παραμένει άγνωστο αν ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε αλλαγή στιλ στα μαλλιά του ή αν η εικόνα ήταν αποτέλεσμα του καπέλου που φοράει όταν παίζει γκολφ, οι αντιδράσεις ήταν ποικίλες.

Κάποιοι υποστήριξαν ότι το νέο λουκ είναι πιο κομψό, άλλοι είπαν ότι τον κάνει να φαίνεται πιο νέος.

Ωστόσο δεν έλειψαν και τα αρνητικά σχόλια με κάποιους να αναφέρονται στα επιπλέον κιλά του και άλλους να γράφουν ότι «έκοψε τα μαλλιά του και μοιάζει σαν θυμωμένος παππούς».

