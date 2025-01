Ντόναλντ Τραμπ: Ορκίστηκε 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, που νίκησε την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου είναι πλέον, σε ηλικία 78 ετών, ο γηραιότερος πρόεδρος που έχει αναλάβει το αξίωμα.

Ο όρκος αυτός ολοκλήρωσε τη θεαματικότερη «επιστροφή» στην πρόσφατη αμερικανική ιστορία: ενός πρώην προέδρου που δεν παραδέχτηκε ποτέ την ήττα του το 2020, που φώναζε «εκδίκηση» στους αντιπάλους του, που καταδικάστηκε σε ποινικό δικαστήριο, που γλίτωσε από δύο απόπειρες δολοφονίας.

Ο Τραμπ ορκίστηκε στο ίδιο μέρος όπου οι υποστηρικτές του εισέβαλαν στις 6 Ιανουαρίου 2021, προσπαθώντας να εμποδίσουν την επικύρωση της νίκης του Μπάιντεν. Ο Δημοκρατικός πρόεδρος, που συμπλήρωσε μισό αιώνα στην πολιτική, οργάνωσε μια μετάβαση χωρίς συγκρούσεις, για τον άνθρωπο που δεν σταμάτησε λεπτό να τον γελοιοποιεί.

«Καλώς ήρθατε στο σπίτι» του είπε μάλιστα λίγο νωρίτερα, όταν ο Τραμπ με τη σύζυγό του, τη Μελάνια, πήγαν στον Λευκό Οίκο για μια τελευταία, εθιμοτυπική επίσκεψη προτού να εγκατασταθούν οι ίδιοι στο προεδρικό μέγαρο.

Πάντως, ο 82χρονος Μπάιντεν, φρόντισε, λίγα λεπτά πριν παραδώσει την εξουσία, να χορηγήσει προληπτικά χάρη σε μέλη της οικογένειάς του –μια πρωτοφανής ενέργεια– καθώς φοβάται ότι θα στοχοποιηθούν από τους Ρεπουμπλικάνους.

Σε αντίθεση με τον Τραμπ, που σνομπάρισε την ορκωμοσία του, ο 46ος πρόεδρος πήγε στο Καπιτώλιο, τον «Καθεδρικό» του αμερικανικού πολιτικού βίου. Στο πλευρό του, οι πρώην πρόεδροι Μπιλ Κλίντον, Τζορτζ Ου. Μπους, Μπαράκ Ομπάμα, οι πρώην αντιπρόεδροι, αλλά και οι δισεκατομμυριούχοι Μαρκ Ζάκερμπεργκ και Τζεφ Μπέζος, όπως εξάλλου και ο πανταχού παρών πλέον Ίλον Μασκ.

Live ενημέρωση:

Sara and I send our warmest wishes to you, Melania and the American people on your second inauguration as President of the United States. https://t.co/lCsE4wPVGE pic.twitter.com/yFacnCB0tZ

Heartfelt congratulations to @realDonaldTrump on being sworn in as the 47th President of the United States. Greece is committed to our strong strategic partnership and looks forward to working with your administration to advance security, stability, and shared prosperity.

?? BREAKING: “We hear the President Trump’s statements about the need to do everything to prevent WWIII. We certainly welcome this attitude and congratulate the President-elect of the US on taking the office” - President Putin pic.twitter.com/JCtRJNckNt

For me, the People’s House has always been about welcoming everyone.

America, thank you for trusting me with this sacred place. I’ve loved opening the doors to the Oval Office wider than ever these past four years. pic.twitter.com/G3BmVqEEiY