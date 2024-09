Ντόναλντ Τραμπ: Ποιος είναι ο 58χρονος που συνελήφθη για τη νέα απόπειρα δολοφονίας

Η ομάδα της εκστρατείας του δισεκατομμυριούχου, πλέον κυρίαρχης μορφής στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, μετέφερε κατόπιν σε δημοσιογράφους μηνύματά του κ. Τραμπ με τα οποία καθησύχαζε: «μην ανησυχείτε, είμαι ασφαλής και είμαι καλά. Κανένας δεν χτυπήθηκε. Δόξα τω Θεώ».

Η Secret Service, το ειδικό αστυνομικό σώμα που εγγυάται την προστασία προέδρων, πρώην προέδρων και πολιτικών προσωπικοτήτων πρώτης γραμμής, ανακοίνωσε πως διενεργούσε έρευνα για πυρά «λίγο πριν από τις 14:00» (τοπική ώρα· στις 21:00 ώρα Ελλάδας).

Πράκτορές της «άνοιξαν πυρ εναντίον ενόπλου» που βρισκόταν στα όρια του γηπέδου γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ και εντόπισαν τουφέκι τύπου AK-47, με προσαρμοσμένη διόπτρα, διευκρίνισαν οι αρχές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

#BREAKING: Photo of two backpacks, an AK-47, and a Go-Pro left by the gunman at the Trump Golf Club in West Palm Beach.

Fox News IDs suspect as Ryan Wesley Routh.

The suspect was 300-500 yards from Trump when discovered.