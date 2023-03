Ντόναλντ Τραμπ: «Θα με συλλάβουν την Τρίτη. Διαδηλώστε!» - Η αινιγματική ανάρτηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ αναφέρει ότι «ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών που προηγείται και πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ θα συλληφθεί την ερχόμενη Τρίτη».

«Διαδηλώστε, διεκδικήστε πίσω το έθνος μας» πρόσθεσε στην ανάρτησή του ο Τραμπ.

Αν και στην ανάρτηση δεν γίνεται καμία αναφορά στο γιατί θα γίνει η σύλληψή του, η νομική του ομάδα, όπως αναφέρει το CNN, περιμένει ότι αυτό θα γίνει σύντομα και ετοιμάζεται στο παρασκήνιο για τα επόμενα βήματά της. Σύμφωνα με το FOX η δίωξη που θα οδηγήσει σε σύλληψη θα αφορά πληρωμές που έκανε ως υποψήφιος πρόεδρος το 2016 για να εξασφαλίσει τη σιωπή ορισμένων ανθρώπων.

Σημειώνεται ότι έχουν περάσει περισσότερα από έξι χρόνια από τότε που οι δικηγόροι του Τραμπ φέρονται να πλήρωσαν στην Ντάνιελς συνολικά 130.000 δολάρια για να μην μιλήσει για τη σχέση τους, με τους εισαγγελείς της Νέας Υόρκης να εξετάζουν αν θα πρέπει, πλέον, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ να αντιμετωπίσει κατηγορίες.

#BREAKING Trump says expecting 'arrest' on Tuesday, calls for protests pic.twitter.com/wiwZ63ZfuV