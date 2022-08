Nτονέτσκ: Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν κέντρο διοίκησης των αυτονομιστών

Αξιωματούχος των αυτονομιστών δήλωσε πως τουλάχιστον μία από τις οβίδες που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εκτοξεύθηκε από σύστημα πυροβολικού HIMARS αμερικανικής κατασκευής, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

??Pushilin's administration building was hit in #Donetsk

The separatist representatives report that the leader of the militants, Denis Pushilin, was not injured during the shelling of the administration building.

This is what his administration looks like now. pic.twitter.com/wM7Yx7Gyxs