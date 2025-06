Ντουμπάι: Πυρκαγιά σε ουρανοξύστη 67 ορόφων - Απομακρύνθηκαν 3.820 άνθρωποι - BINTEO - Real.gr

Πυρκαγιά ξέσπασε σε ουρανοξύστη 67 ορόφων με 4.000 κατοίκους, στο Ντουμπάι και παρά τα δραματικά βίντεο το τέλος φαίνεται αίσιο.

Η πυρκαγιά στον «Πύργο Τίγρης», στη Μαρίνα του Ντουμπάι , ξεκίνησε στις 13 Ιουνίου 2025 ξεκίνησε γύρω στις 9:30 μ.μ. και σβήστηκε μέσα σε έξι ώρες. Η Πολιτική Άμυνα του Ντουμπάι εκκένωσε 3.820 κατοίκους από το 67όροφο κτίριο, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

😱Dubai skyscraper engulfed in massive fire — nearly 4,000 people evacuated from the building

Fortunately, there were no casualties. Rescue teams responded quickly and assure that the residents of the complex are now safe. pic.twitter.com/eBX4KZ7I7L

— NEXTA (@nexta_tv) June 14, 2025