Ντράγκι - Ζελένσκι: Συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο μέτωπο και η επισιτιστική κρίση

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προοπτικές απεμπλοκής των ουκρανικών εξαγωγών σε σιτηρά, ώστε να αντιμετωπιστεί η επισιτιστική κρίση η οποία απειλεί τις φτωχότερες χώρες του πλανήτη. Ο Ουκρανός πρόεδρος, τέλος, ευχαρίστησε για τη στήριξη που παρέχεται από την ιταλική κυβέρνηση και συμφώνησε με τον Ιταλό πρωθυπουργό να συνεχίσουν να συνομιλούν, εξετάζοντας τυχόν δυνατές λύσεις.

Had a phone conversation with ???? Prime Minister #MarioDraghi. Informed about the situation on the frontline. We expect further defense support from our partners. Raised the issue of fuel supply. Ways to prevent the food crisis were discussed. We have to unblock ???? ports together.