NYT: Εξετάζει περικοπές στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο Ρούμπιο - Καταργεί πρεσβείες και ξεκινά απολύσεις - Real.gr

Σειρά αλλαγών περιλαμβάνει προσχέδιο προεδρικού διατάγματος της διακυβέρνησης Τραμπ το οποίο προτείνει τη δραστική αναδιάρθρωση του υπουργείο Εξωτερικών.

Επισήμως πρόκειταισ για μια «αναδιάρθρωση στη βάση αρχών» που θα εξαλείψει «τη σπατάλη, την απάτη και την κατάχρηση». Είναι όμως σαφές ακόμη και από το προσχέδιο το ιδεολογικό στίγμα της διακυβέρνησης Τραμπ.

Στο διάταγμα, όπως αναφέρουν οι New York Times, προβλέπεται η εξάλειψη σχεδόν όλων των δραστηριοτήτων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Αφρική με το κλείσιμο πρεσβειών και προξενείων σε όλη την ήπειρο. Μεταβολές προβλέπονται ακόμη και στην εσωτερική διάρθρωση του υπουργείου, με κατάργηση των γραφείων στα κεντρικά που ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή, τα προσφυγικά ζητήματα, ζητήματα δημοκρατίας αλλά και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι αλλαγές προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου και ανάμεσα σε αυτές προβλέπεται:

Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο του υπουργείου, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διαθέτει 13.000 μέλη της διπλωματικής υπηρεσίας, 11.000 υπαλλήλους πολιτικού προσωπικού και περίπου 45.000 τοπικά απασχολούμενους σε περισσότερες από 270 διπλωματικές αποστολές παγκοσμίως.

Σημειώνεται πως σε σχόλιό του ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε απλώς ότι το άρθρο είναι «fake news».

This is fake news. The ⁦@nytimes⁩ falls victim to another hoax. https://t.co/hXSiV1t9HC

— Marco Rubio (@marcorubio) April 20, 2025