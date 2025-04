ΝΥΤ: Ο Τραμπ παίρνει πίσω τις απειλές προς το Χάρβαρντ - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να αλλάζει στάση απέναντι στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, παίρνοντας πίσω τις πρόσφατες απειλές του για διακοπή της κρατικής χρηματοδότησης.

Το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ ενημερώθηκε από άγνωστο αξιωματούχο της task force για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού που έχει συγκροτήσει η κυβερνητική ομάδα του Ντόναλτ Τραμπ ότι η επιστολή με τα αιτήματα της κυβέρνησης που είχε σταλεί προηγουμένως στο πανεπιστήμιο ήταν χωρίς εξουσιοδότηση, αναφέρουν οι New York Times σε δημοσίευμά τους.

Το δημοσίευμα των NYT αναπαράγει το Bloomberg, προσθέτοντας ότι η αρχική μη εξουσιοδοτημένη επιστολή που οδήγησε στο άνοιγμα μιας νομικής διαμάχης μεταξύ κυβέρνησης και Χάρβαρντ περιλάμβανε μια σειρά από αιτήματα της αμερικανικής κυβέρνησης για αλλαγές σε ότι αφορά τις προσλήψεις, τις εισαγωγές και τα προγράμματα σπουδών.

Η επιστολή στάλθηκε από τον αναπληρωτή γενικό σύμβουλο του Υπουργείου Υγείας και Υπηρεσιών, Σον Κέβνεϊ, ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη τρεις πηγές. Δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με τον Κέβνεϊ, προσέθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική επιστολή που είχε στείλει το γραφείο του Τραμπ στο Χάρβαρντ ζητούσε από το πανεπιστήμιο να καταργήσει όλα τα γραφεία διαφορετικότητας, να καθιερώσει ελέγχους προσλήψεων διδακτικού προσωπικού και να αλλάξει τα προγράμματα σπουδών που περιλαμβάνουν στοιχεία αντισημιτισμού ή άλλης προκατάληψης.

Το Χάρβαρντ αρνήθηκε ωστόσο να συμμορφωθεί με τις αξιώσεις αυτές. Σε επιστολή προς τους φοιτητές και τους καθηγητές του, ο πρόεδρος του πανεπιστημίου Άλαν Γκάρμπερ διαβεβαίωσε μάλιστα ότι το Χάρβαρντ δεν θα εγκαταλείψει “την ανεξαρτησία του, ούτε τα δικαιώματα που εγγυάται το Σύνταγμα”.

‘Ετσι, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να αφαιρέσει από το Χάρβαρντ τα σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματά του και να το φορολογήσει ως πολιτική οντότητα, με το σκεπτικό ότι υπερασπίζεται την τρομοκρατία.

Breaking News: Trump officials blame a mistake for setting off the tectonic confrontation with Harvard. https://t.co/EWjRtBQdum

— The New York Times (@nytimes) April 19, 2025