NYT: Ο υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ εμπλέκεται σε δεύτερη παραβίαση των κανόνων ασφαλείας - Real.gr

Ο Aμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, υπό αμφισβήτηση εξαιτίας παραβίασης των κανόνων ασφαλείας τον περασμένο μήνα, μοιράστηκε επίσης πληροφορίες για βομβαρδισμούς στην Υεμένη με άλλη ομάδα συζήτησης στην πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων Signal, ανέφερε χθες Κυριακή η εφημερίδα New York Times.

Ο κ. Χέγκσεθ, πρώην παρουσιαστής του τηλεοπτικού δικτύου Fox News, είναι αντιμέτωπος με εσωτερική έρευνα στο Πεντάγωνο επειδή μοιράστηκε τη 15η Μαρτίου ευαίσθητες πληροφορίες μέσω Signal, κατά τη διάρκεια συνομιλίας στην οποία συμμετείχε δημοσιογράφος που κατά όσα έχουν γίνει γνωστά συμπεριλήφθηκε στην ομάδα συζήτησης κατά λάθος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Τάιμς της Νέας Υόρκης, ο κ. Χέγκσεθ μοιράστηκε ουσιαστικά τις ίδιες πληροφορίες την ίδια ημέρα σε συνομιλία με άλλη ομάδα συζήτησης στην πλατφόρμα Signal στην οποία συμμετείχαν η σύζυγός του, ο αδελφός του, ο προσωπικός δικηγόρος του και άλλοι περίπου δέκα άνθρωποι «του προσωπικού και επαγγελματικού περιβάλλοντός του».

Η εφημερίδα, επικαλούμενη τέσσερις πηγές της «εν γνώσει για τη συνομιλία αυτή», διευκρινίζει πως ο υπουργός Άμυνας αποκάλυψε στην περίσταση αυτή συγκεκριμένες ώρες πτήσεων αεροσκαφών που επρόκειτο να πλήξουν τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, «ουσιαστικά τα ίδια σχέδια επιθέσεων που μοιράστηκε την ίδια ημέρα με άλλη ομάδα μέσω Signal».

Στο δημοσίευμα υπογραμμίζεται πως η σύζυγος του υπουργού, που είναι δημοσιογράφος και επίσης πρώην εργαζόμενη στο Fox News, δεν εργάζεται στο Πεντάγωνο, ωστόσο ο αδελφός του και προσωπικός δικηγόρος του κ. Χέγκσεθ έχουν αναλάβει θέσεις.

«Αλλά δεν είναι σαφές το γιατί είτε ο ένας είτε ο άλλος χρειάζονταν να είναι ενήμεροι για άμεσα επικείμενους βομβαρδισμούς εναντίον των Χούθι στην Υεμένη», σημειώνει η εφημερίδα.

