NYT: Το Ισραήλ ξεκίνησε να σχεδιάζει τις επιθέσεις κατά του Ιράν τον Δεκέμβριο - Πότε ενημερώθηκε ο Τραμπ - Real.gr

Παγκόσμια ανησυχία προκαλούν οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου για έκτη ημέρα συνεχίζονται οι επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Ολα τα βλέμματα είναι πλπέον στραμμένα στις επόμενες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ισραήλ ξεκίνησε να σχεδιάζει τις επιθέσεις στο Ιράν ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο, αφού η αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ και η πτώση του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία άνοιξαν έναν εναέριο διάδρομο, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, όταν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο, παρουσίασε στον Τραμπ αναλυτικά όλα τα δεδομένα που έπρεπε να γνωρίζει για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι, αντί να επιλέξει να συμμετάσχει άμεσα στην επίθεση ή να απέχει πλήρως, ο Τραμπ υιοθέτησε αρχικά μια ενδιάμεση στάση, παρέχοντας στο Ισραήλ «υποστήριξη από την αμερικανική κοινότητα πληροφοριών για την εκτέλεση της επίθεσης», με τις λεπτομέρειες να παραμένουν ασαφείς.

Το εκτενές ρεπορτάζ περιγράφει και τη μεταστροφή της στάσης του Τραμπ έναντι του Ιράν τους τελευταίους μήνες και ημέρες.

«Όταν ξύπνησε το πρωί της Παρασκευής, το αγαπημένο του τηλεοπτικό κανάλι, το Fox News, μετέδιδε ασταμάτητα εικόνες που παρουσίαζαν τη στρατιωτική ιδιοφυΐα του Ισραήλ. Ο κ. Τραμπ δεν μπόρεσε να αντισταθεί και διεκδίκησε και ο ίδιος μερίδιο της δόξας», γράφει χαρακτηριστικά η εφημερίδα. Οι Times καταλήγουν ότι, με τον Τραμπ πλέον να μην αποκλείει άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ στις επιθέσεις, «δεν υπάρχει σχεδόν καμία ένδειξη ότι η σύγκρουση θα λήξει σύντομα μέσω της διπλωματίας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε το Ιράν «σε παράδοση άνευ όρων», οξύνοντας την ήδη σκληρή ρητορική των τελευταίων ημερών, ενώ οι ΗΠΑ ενισχύουν με περισσότερα πολεμικά αεροσκάφη τη δύναμη πυρός, στο πλευρό του Ισραήλ.

Η «μάχη ξεκινά» διεμήνυσε από την πλευρά του ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ με ανάρτησή του στο X, προειδοποιώντας πως «δεν θα δείξουμε έλεος στους σιωνιστές».

Το Ισραήλ βομβαρδίζει μονάδες παραγωγής όπλων, με υπερηχητικούς πυραύλους απαντά το Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως έπληξε εγκαταστάσεις παραγωγής μηχανών φυγοκέντρησης ουρανίου και εργοστάσια όπλων στο Ιράν, κατά την έκτη ημέρα της χωρίς προηγούμενο επίθεσής του εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τα πλήγματα αυτά, που πραγματοποιήθηκαν από «περισσότερα από 50 αεροπλάνα», είχαν στόχο «μια εγκατάσταση παραγωγής μηχανών φυγοκέντρησης στην Τεχεράνη» καθώς και «εγκαταστάσεις κατασκευής όπλων (…) ιδιαίτερα εγκαταστάσεις παραγωγής πρώτων υλών και εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση πυραύλων εδάφους-εδάφους», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

⭕️ The IDF struck a centrifuge production site and multiple weapon manufacturing facilities in the Tehran area, key elements of Iran’s nuclear weapons and missile programs.

Over 50 IAF fighter jets targeted:

– A facility for producing centrifuges used to enrich uranium beyond… pic.twitter.com/YXMiKAJWVz

— Israel Defense Forces (@IDF) June 18, 2025