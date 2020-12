ΝΥΤ: Διαπραγματεύσεις Ουάσινγκτον-Pfizer για την αγορά δεκάδων εκατομμυρίων επιπλέον δόσεων του εμβολίου το 2021

Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η αμερικανική φαρμακευτική βιομηχανία Pfizer Inc βρίσκονται σε διαπραγμάτευση προκειμένου να κλειστεί συμφωνία για την αγορά τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων επιπλέον δόσεων του εμβολίου της εναντίον του νέου κορωνοϊού το 2021, έγραψε χθες Τρίτη η εφημερίδα The New York Times, επικαλούμενη πρόσωπα ενημερωμένα σχετικά.