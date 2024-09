ΝΥΤ για την εξόντωση Νασράλα: Ισραηλινοί είχαν διεισδύσει στη Χεζμπολάχ από το 2006

Σύμφωνα με τους New York Times, οι Ισραηλινοί εργάστηκαν σιωπηρά και μεθοδευμένα από τη λήξη του Δεύτερου Πολέμου του Λιβάνου το 2006 για «τη δημιουργία ενός τρομερού μηχανισμού πληροφοριών» που διείσδυσε βαθιά μέσα στη λιβανέζικη οργάνωση. Ήταν μια καθοριστική στιγμή για τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Μεγάλο μέρος της προσπάθειας επενδύθηκε στη Μοσάντ και τις ισραηλινές στρατιωτικές πληροφορίες, οι οποίες απογοητεύτηκαν μετά τον πόλεμο του 2006 από τις ελλείψεις τους στη συλλογή ζωτικών πληροφοριών σχετικά με την ηγεσία και τη στρατηγική της Χεζμπολάχ.

Ως αποτέλεσμα, η Μονάδα 8200, η υπηρεσία πληροφοριών σημάτων του Ισραήλ, κατασκεύασε εργαλεία αιχμής στον κυβερνοχώρο για την καλύτερη υποκλοπή των κινητών τηλεφώνων και άλλων επικοινωνιών της Χεζμπολάχ και δημιούργησε νέες ομάδες εντός των τάξεων μάχης για να διασφαλίσει ότι πολύτιμες πληροφορίες διαβιβάζονταν γρήγορα στους στρατιώτες και την αεροπορία .

Το δημοσίευμα σημειώνει επιπλέον ότι η εστίαση της «Μονάδας 8200», της υπηρεσίας πληροφοριών σημάτων του IDF, στη Χεζμπολάχ σήμαινε ότι ο στρατός μπορούσε να μεταβιβάσει πληροφορίες στις ΗΠΑ που είχαν ως αποτέλεσμα και την αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον Ιρανό στρατηγό των Φρουρών της Επανάστασης, Κασέμ Σολεϊμανί στο Ιράκ τον Ιανουάριο του 2020.

Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο δύο ημέρες μετά τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε "δεκάδες" νέες επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, δύο ημέρες μετά τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα από ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Τα αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας "επιτέθηκαν σε δεκάδες στόχους τρομοκρατών στο έδαφος του Λιβάνου στη διάρκεια των τελευταίων ωρών", ανέφερε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι επιθέσεις αυτές είχαν στόχο θέσεις εκτόξευσης ρουκετών που στόχευαν προς το Ισραήλ, εγκαταστάσεις ενόπλων και αποθήκες όπλων.

Από χθες, Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός "έχει πλήξει εκατοντάδες στόχους τρομοκρατών της Χεζμπολάχ σε όλον τον Λίβανο", σημείωσε επίσης ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Το Ισραήλ σκότωσε τον αρχηγό της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα σε επιδρομή του κοντά στη Βηρυτό την Παρασκευή, καταφέροντας καταστροφικό πλήγμα στο φιλοϊρανικό σιιτικό κίνημα του Λιβάνου, το οποίο σηματοδοτεί, σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, μια ιστορική «καμπή» για τη χώρα του.

Ο θάνατος την Παρασκευή αυτού που θεωρείτο ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον Λίβανο συνιστά μεγάλη νίκη του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν και τους συμμάχους του, αλλά βυθίζει την περιοχή στο άγνωστο, σύμφωνα με το AFP.

«Ο Σάγεντ Χασάν Νασράλα ενώθηκε με τους μάρτυρες συντρόφους του (...) των οποίων οδήγησε το βήμα σχεδόν επί τριάντα χρόνια», ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, η Χεζμπολάχ, ο πιο στενός σύμμαχος του Ιράν, σχεδόν 20 ώρες μετά το ισραηλινό πλήγμα που του στοίχισε τη ζωή.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε μαζί με άλλα μέλη του κινήματος «σε ύπουλη σιωνιστική επιδρομή» στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο του σιιτικού κινήματος, πρόσθεσε το ίδιο, χωρίς να διευκρινίσει ποιοι σκοτώθηκαν.

«Ο Χασάν Νασράλα είναι νεκρός», είχε δηλώσει νωρίτερα χθες εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού μετά την καταστροφική επιδρομή που είχε στόχο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, το αρχηγείο της Χεζμπολάχ.

«Ρυθμίσαμε τους λογαριασμούς μας με τον υπεύθυνο του φόνου αναρίθμητων Ισραηλινών και πολλών πολιτών άλλων χωρών», σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας ότι το Ισραήλ πέτυχε «αυτό που δείχνει να είναι μια ιστορική καμπή» στη μάχη κατά των «εχθρών» του.

Ο Λίβανος, η Συρία και το Ιράν κήρυξαν εθνικό πένθος. Το Ιράν ζήτησε επίσης την επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να «λάβει άμεσα και αποφασιστικά μέτρα για να σταματήσει την ισραηλινή επίθεση και να αποτρέψει να οδηγηθεί η περιοχή σε ολοκληρωτικό πόλεμο».

?? Lebanese families sleep in the open after being displaced from their homes in the southern suburbs of Beirut, due to the continued aggression of the occupation. pic.twitter.com/k0rySIjKe5