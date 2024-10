NYT: Η αποκάλυψη του ιατροδικαστή για τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ

Ο αρχηγός της ένοπλης ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης είχε τραυματισθεί αρχικά στον πήχη του δεξιού χεριού στη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με Iσραηλινούς στρατιώτες, ανέφερε στους New York Times ο διευθυντής του ισραηλινού ινστιτούτου ιατροδικαστικής Τσεν Κούγκελ, ο οποίος επέβλεψε τη νεκροψία και γνωστοποίησε τα συμπεράσματά του στην εφημερίδα.

Τραυματισμένος, ο Σινουάρ σκοτώθηκε στη συνέχεια από μια σφαίρα στο κεφάλι, σύμφωνα με τον δρα Κούγκελ.

Autopsy Shows Hamas Leader Was Killed by a Gunshot to the Head #terrorism https://t.co/WZfyLQr2lm

Μετά τον τραυματισμό του, ο αρχηγός της Χαμάς τύλιξε ένα ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από το μπράτσο του, «όμως αυτό έτσι κι αλλιώς δεν θα ήταν αρκετό (...) Δεν ήταν αρκετά σταθερό και ο πήχης του είχε διαλυθεί», δήλωσε ο ιατροδικαστής στους NYT.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Πέμπτη το θάνατο του Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος είχε σκοτωθεί την προηγουμένη, την Τετάρτη, σε επιχείρηση των ισραηλινών στρατιωτών στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι, γνωρίζουμε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούσαν «αυτές τις τελευταίες εβδομάδες» μέσα στη συνοικία Τελ αλ-Σουλτάν της Ράφα, έπειτα από πληροφορίες για πιθανή παρουσία εκεί υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Χαμάς.

«Ο Γιαχία Σινουάρ κρυβόταν μέσα σε χώρους τους οποίους είχαμε ήδη επιθεωρήσει», όμως «δεν γνωρίζαμε πως ήταν εκεί», σύμφωνα με τον υποναύαρχο Χαγκάρι.

Στρατιωτικοί είχαν εντοπίσει την Τετάρτη «τρεις τρομοκράτες, οι οποίοι μετακινούνταν από σπίτι σε σπίτι» και είχαν σημειωθεί τότε ανταλλαγές πυρών.

«Ο Σινουάρ όρμησε τότε μόνος μέσα σ' ένα κτίριο» και «τραυματίσθηκε στο ένα χέρι από τα πυρά», σύμφωνα με τον Χαγκάρι.

Ο ισραηλινός στρατιωτικός διευκρίνισε ότι ο αρχηγός της Χαμάς είχε επάνω του ένα πιστόλι και 40.000 σεκέλ (περίπου 10.000 δολάρια).

Νέο βίντεο από την εξόντωση του ηγέτη της Χαμάς

Νέο βίντεο που δημοσιοποίησε ο ισραηλινός στρατός (IDF) αποκαλύπτει τη στιγμή που εξουδετερώθηκε ο ηγέτης της Χαμάς.

Στα πλάνα που παρουσίασε ο IDF φαίνεται ένα τεθωρακισμένο άρμα μάχης τύπου Merkava, το οποίο εκτοξεύει βολή κα χτυπάει το κτίριο στο οποίο βρίσκεται ο επικεφαλής της Χαμάς, ενώ οι στρατιώτες του Ισραήλ πραγματοποιούν έφοδο για την εξόντωσή του.

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από drone το οποίο δείχνει τον Σινουάρ να κάθεται σε μια πολυθρόνα, καλυμμένος με σκόνη μέσα στο κατεστραμμένο κτίριο. Στο βίντεο ο Σινουάρ εμφανίζεται τραυματισμένος καθώς κάθεται στο ερειπωμένο κτίριο. Καθισμένος σε μια καρέκλα, με το πρόσωπό του καλυμμένο, φαίνεται να προσπαθεί να πετάξει ένα αντικείμενο στο drone, ίσως ένα κομμάτι ξύλο.

Ισραηλινά MME αναφέρουν ότι ο Σινουάρ πιθανότατα επιχείρησε να φτάσει στην περιοχή Al-Mawasi, κοντά στη Μεσόγειο Θάλασσα, στη νοτιοανατολική Λωρίδα της Γάζας τη στιγμή που σκοτώθηκε.

Ο ηγέτης της Χαμάς φαίνεται ότι παρέμεινε για περίπου ένα χρόνο σε υπόγειες σήραγγες και πρόσφατα μετακινήθηκε στη Ράφα, λόγω της προώθησης των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή Χαν Γιουνίς.

IDF: Additional Footage From the Elimination of Yahya Sinwar

For the past several weeks, the Nahal Brigade and the 828th Brigade (Bislach) have been operating under the command of the Gaza Division along with the ISA in Rafah in southern Gaza. The troops are conducting… pic.twitter.com/hx7VrJ1Rkr