NYT: Ο Μπάιντεν επέτρεψε στους Ουκρανούς να χτυπήσουν με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς τη Ρωσία

Η κίνηση της Ουάσινγκτον, η οποία έρχεται λίγο περισσότερο από δύο μήνες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου, έρχεται μετά από μήνες αιτημάτων του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να επιτρέψει στον στρατό της Ουκρανίας να χρησιμοποιήσει αμερικανικά όπλα για να πλήξει ρωσικούς στρατιωτικούς στόχους μακριά από τα σύνορα.

Η αλλαγή πολιτικής ακολουθεί την ανάπτυξη από τη Ρωσία βορειοκορεατικών στρατευμάτων για να συμπληρώσει τις δικές της δυνάμεις, μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει συναγερμό σε Ουάσινγκτον και Κίεβο.

Τα πρώτα βαθιά πλήγματα είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν με τη χρήση πυραύλων ATACMS, οι οποίοι έχουν βεληνεκές έως και 306 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις πηγές.

??!?BREAKING: Biden Allows Ukraine to Strike Russia With Long-Range U.S. Missiles

With two months left in office, the president for the first time authorized the Ukrainian military to use the system known as ATACMS to help defend its forces in the Kursk region of Russia.

MORE… pic.twitter.com/R6jXsvJZTd