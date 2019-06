ΝΥΤ: Ο Τραμπ διέταξε επιθέσεις κατά του Ιράν και την τελευταία στιγμή τις ακύρωσε

Τα πλήγματα επρόκειτο να γίνουν λίγο πριν από τα ξημερώματα σήμερα Παρασκευή, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των αμάχων στις τάξεις των ιρανικών ένοπλων δυνάμεων αλλά και μεταξύ των αμάχων, κατά τις πληροφορίες της εφημερίδας.

Στρατιωτικά αεροσκάφη είχαν απογειωθεί και πλοία είχαν λάβει θέσεις, αλλά δεν είχε εκτοξευθεί κανένας πύραυλος όταν ανακλήθηκε η προεδρική διαταγή, τονίζει η εφημερίδα, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

President Trump pulled back from strikes against Iran late Thursday, hours after approving them in retaliation for the downing of a U.S. drone. https://t.co/efPj83hUWT