NYT: Πώς η CIA βοηθά κρυφά την Ουκρανία να πολεμήσει τον Πούτιν

Νέα Υόρκη

του Θανάση Τσίτσα

Σημειώνεται ότι η εταιρική σχέση δεν προέκυψε εν καιρώ πολέμου. Δημιουργήθηκε πριν από μια δεκαετία, υπό την ηγεσία τριών πολύ διαφορετικών μεταξύ τους προέδρων των ΗΠΑ, από άτομα που συχνά δεν δίσταζαν να πάρουν ρίσκα. Μετέτρεψε την Ουκρανία, σε έναν από τους σημαντικότερους εταίρους της Ουάσιγκτον, όσον αφορά τις Υπηρεσίες Πληροφοριών τους, εναντίον του Κρεμλίνου σήμερα.

Κατ’ επέκταση, έχει αναπτυχθεί επί ουκρανικού εδάφους ένα δίκτυο βάσεων κατασκόπων, υποστηριζόμενο από την CIA, που αναπτύχθηκε τα τελευταία οκτώ χρόνια και περιλαμβάνει 12 μυστικές τοποθεσίες κατά μήκος των ρωσικών συνόρων. Πριν από τον πόλεμο, οι Ουκρανοί βοήθησαν τους Αμερικανούς, συλλέγοντας στοιχεία που βοήθησαν να αποδειχθεί η εμπλοκή της Ρωσίας στην κατάρριψη του εμπορικού αεροσκάφους της Malaysia Airlines Flight 17 το 2014. Οι Ουκρανοί βοήθησαν επίσης τους Αμερικανούς να εντοπίσουν τους Ρώσους πράκτορες που το 2016 μετείχαν με έναν τρόπο στην εκλογή προέδρου στις ΗΠΑ το 2016.

Γύρω στο 2016, η CIA άρχισε να εκπαιδεύει μια επίλεκτη ουκρανική δύναμη κομάντο - γνωστή ως Μονάδα 2245 - η οποία κατέλαβε ρωσικά drones και εξοπλισμό επικοινωνίας, έτσι ώστε οι τεχνικοί της CIAνα μπορούσαν να σπάσουν τα συστήματα κρυπτογράφησης της Μόσχας. Ένας αξιωματικός στη μονάδα ήταν ο Kyrylo Budanov, ο στρατηγός που τώρα ηγείται της στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ουκρανίας.

Επίσης, η CIA βοήθησε στην εκπαίδευση μιας νέας γενιάς Ουκρανών κατασκόπων που δρούσαν στη Ρωσία, σε όλη την Ευρώπη και στην Κούβα και σε άλλα μέρη, όπου οι Ρώσοι έχουν μεγάλη παρουσία.

