NYT: Το Ισραήλ βρήκε πριν από χρόνια πώς χρηματοδοτούσε η Χαμάς τις δραστηριότητές της - Κανείς δεν την σταμάτησε

H New York Times σε ρεπορτάζ των Jo Becker από Τελ Αβίβ και Justin Scheck από Άγκυρα, με τίτλο Israel Found the Hamas Money Machine Years Ago. Nobody Turned It Off, τονίζει ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας πραγματοποίησαν ένα σημαντικό πραξικόπημα πληροφοριών το 2018: μυστικά έγγραφα που περιείχαν πληροφορίες με περίπλοκες λεπτομέρειες για ένα ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο που χρησιμοποίησε η Χαμάς για να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές της.

Νέα Υόρκη,

Του Θανάση Κ.Τσίτσα

Τα έγγραφα, τα οποία εξέτασαν οι New York Times, ήταν ένας πιθανός οδικός χάρτης για να εμποδίσουν τα κεφάλαια της Χαμάς και να ανατρέψουν τα σχέδιά της. Οι πράκτορες, που απέκτησαν τα αρχεία, τα μοιράστηκαν μέσα στην κυβέρνησή τους και στην Ουάσιγκτον.

Για χρόνια, καμία από τις εταιρείες που κατονομάζονται στα λογιστικά βιβλία δεν αντιμετώπιζε κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ. Κανείς δεν αποκάλεσε δημόσια τις εταιρείες ούτε πίεσε την Τουρκία, τον κόμβο του χρηματοπιστωτικού δικτύου, για να το κλείσει.

