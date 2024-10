NYT: Το Ισραήλ δεν θα χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Το άρθρο σημειώνει ότι πριν από δύο χρόνια, δεκάδες ισραηλινά μαχητικά πραγματοποίησαν άσκηση προσομοίωσης ενός χτυπήματος στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Αυτή η άσκηση είχε σχεδιαστεί όχι μόνο για να στείλει μήνυμα στο Ιράν, αλλά και για να δείξει στην κυβέρνηση Μπάιντεν ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να ενεργήσει μόνο του, αν και η πιθανότητα επιτυχίας θα ήταν μεγαλύτερη με τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Πρώην και νυν Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξέφρασαν αμφιβολίες για το κατά πόσο το Ισραήλ μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημιά στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, όμως ορισμένοι αξιωματούχοι του Πενταγώνου αναρωτιούνται αν το Ισραήλ ετοιμάζεται τελικά για ένα μεγάλο χτύπημα. Η στιγμή θεωρείται κρίσιμη, καθώς το Ιράν πλησιάζει στην παραγωγή πυρηνικής βόμβας.

