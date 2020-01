Νύχτα αγωνίας στην Τουρκία: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες - Αναζητούν εγκλωβισμένους

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters-Anadolu-ant1news.gr

Ο σεισμός, μεγέθους 6,8 βαθμών, έπληξε την επαρχία Ελαζίγ, που απέχει περίπου 550 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Άγκυρα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Η δημόσια τηλεόραση ΤΡΤ έδειξε εικόνες στις οποίες αστυνομικοί και διασώστες ερευνούν ένα κτίριο που έχει καταρρεύσει εν μέρει στο Ελαζίγ.

Τα τζάμια των παραθύρων έσπασαν και τα μπαλκόνια έπεσαν στο έδαφος.

Στην περιοχή έχουν σταλεί σωστικά συνεργεία και ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού είπε ότι ο σεισμός είναι συμβάν «επιπέδου 3», με βάση το σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται βοήθεια σε πανεθνικό επίπεδο, όχι όμως και αποστολή διεθνούς βοήθειας.

Η πληγείσα περιοχή είναι απομακρυσμένη και σχετικά αραιοκατοικημένη. Ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να εκτιμήσουν οι αρχές το πλήρες μέγεθος της καταστροφής.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στη Συρία και το Ιράν μετέδωσαν ότι η δόνηση έγινε αισθητή και στις δύο χώρες. Τοπικά ΜΜΕ στον Λίβανο ανέφεραν επίσης ότι οι κάτοικοι της Βηρυτού και της Τρίπολης αισθάνθηκαν τον σεισμό.

Η Τουρκία έχει πληγεί σφοδρά τα τελευταία χρόνια από πολύ ισχυρούς σεισμούς. Τον Αύγουστο του 1999 σκοτώθηκαν περισσότεροι από 17.000 άνθρωποι από τη δόνηση των 7,6 βαθμών που έπληξε το Ιζμίτ, 90 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης.

Περίπου 500.000 έμειναν άστεγοι. Το 2011, 523 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισχυρό σεισμό στις πόλεις Βαν και Ερτζίς.

Μαρτυρίες

«Ήταν τρομακτικό, τα έπιπλα έπεσαν πάνω μας. Τρέξαμε γρήγορα έξω» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 47χρονος Μελαχάτ Τζαν, κάτοικος του Ελαζίγ.

Ο 68χρονος Ζεκέριγια Γκιουνές περιέγραψε ότι είδε ένα κτίριο να καταρρέει σε απόσταση 200 μέτρων από την οικία του, χωρίς να μπορεί να γνωρίζει εάν ήταν κατοικημένο. «Όλοι κατέβηκαν στους δρόμους, ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός, πολύ τρομαχτικός» σημείωσε.

