Nύχτα αγωνίας στο Κίεβο: Φόβοι για χτύπημα από τη Λευκορωσία- Σφοδροί βομβαρδισμοί-Βίντεο- LIVE εικόνα

Νωρίτερα, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι οι Ρώσοι στρατιώτες εντείνουν τις προσπάθειές για να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Οι εργαζόμενοι στον σταθμό κατοικούν στη διπλανή πόλη, την Ενεργκοντάρ. Η Ρωσία έχει ήδη καταλάβει τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, που απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από το Κίεβο.

Μάλιστα, η βουλευτής του Ουκρανικού κοινοβουλίου Λέσια Βασιλένκο, σε νεότερο tweet της, σημειώνει ότι μια ρωσική αυτοκινητοπομπή με 100 οχήματα βρίσκεται καθ' οδόν.

Remember Energodar? Well that city is about to go into battle.A convoy of 100 units of #Russia forces is on the way. ??these people stay safe and alive. And this is happening amidst peace talks. So wrong. https://t.co/QhNWyZsB0G