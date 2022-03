Νύχτα αγωνίας στο Κίεβο: Ισχυρή έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό - Φόβοι για επίθεση των Ρώσων απόψε - LIVE εικόνα

Παράλληλα, ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου, καθώς συνεχίζεται η ρωσική επίθεση, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το Κίεβο, η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή και έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ.

Μάλιστα αυτήν την ώρα ηχούν σειρήνες παντού, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Δείτε βίντεο:

Another siren sound in past 10 minutes, a huge explosion was heard not far from the #Kyiv center. #Ukraine pic.twitter.com/przmMB1GFx

??An air alert has been declared almost throughout #Ukraine. Strong explosions are heard in #Kyiv near Borshchagovka.