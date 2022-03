Nύχτα αγωνίας στο Κίεβο: Ηχούν σειρήνες - «Κόλαση» στο Μικολάγιεφ -Φόβοι για εισβολή των Λευκορώσων από τον βορρά -Βίντεο- LIVE εικόνα

Σειρήνες ηχούν σε πολλές πόλεις καθώς πλησιάζουν απειλητικά οι Ρώσοι.

Μαίνεται ο πόλεμος για 16η ημέρα στην Ουκρανία, καθώς οι Ρώσοι αυξάνουν τον ρυθμό των βομβαρδισμών στην ουκρανική επικράτεια, σύμφωνα με νέες αναφορές. Την ίδια ώρα, σειρήνες ηχούν σε πολλές πόλεις, ενώ νέοι βομβαρδισμοί σημειώνονται στο Μικολάγιεφ, που βρίσκεται μεταξύ Οδησσού και Χερσώνας.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media απεικονίζουν επιθέσεις των Ρώσων με πυραύλους MRLS στη συγκεκριμένη περιοχή.

Mykolaiv governor, Vitaliy Kim: Novobugskaya *** - cafe on fire Mira **- car on fire Cosmonauts, ++ - projectile landed Vaslyaev, * - shell landed in the apartment Pervomaiskaya, - shrapnel wounded a man Budivelnykiv and Epicenter parking - projectiles landed #Ukraine ???? https://t.co/gbi5mWw0fG — Aleph ? ???? (@no_itsmyturn) March 11, 2022

Στο μεταξύ, εντείνονται οι φόβοι για το Κίεβο, καθώς εάν «πέσει» το Μικολάγιεφ, οι Ρώσοι θα έχουν πλήρη πρόσβαση προς την ουκρανική πρωτεύουσα, με άμεσο κίνδυνο να χωρίσουν τη χώρα στη μέση.

Mάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ρωσικών δυνάμεων κοντά στο Σούμι, στα ανατολικά του Κιέβου, έχει σταματήσει και αναδιατάσσεται, την ώρα που περικυκλωμένο είναι και το Τσέρνιγκοφ.

Η κατάσταση στη Μαριούπολη είναι δραματική με την πόλη να βρίσκεται υπό πολιορκία, ενώ οι μάχες συνεχίζονται στο Χάρκοβο.

Παράλληλα, ο ουκρανικός στρατός προειδοποιεί ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η Ρωσία να αυξήσει τις επιθέσεις με πυραύλους κατά μη στρατιωτικών στόχων.

?? Armed Forces: Russia may intensify missile strikes, shelling. Ukraine’s Armed Forces made a statement saying that there is a high probability that Russia will increase its rocket and artillery attacks against civilian infrastructure. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 11, 2022

Στο μεταξύ, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Πενταγώνου, τα οχήματα της ρωσικής φάλαγγας η οποία είχε ακινητοποιηθεί εδώ και ημέρες, κρύβονται πλέον σε κοντινά δάση.

Φόβοι για επίθεση από τη Λευκορωσία απόψε το βράδυ

Παράλληλα, η Ουκρανία εκφράζει φόβους ότι απόψε το βράδυ θα δεχθεί επίθεση από τη Λευκορωσία. Την είδηση μεταδίδουν ουκρανικά και διεθνή ΜΜΕ.

Το κρατικό Κέντρο Στρατηγικών Επικοινωνιών της Ουκρανίας δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει εισβολή στη χώρα η Λευκορωσία απόψε το βράδυ, μετά τη συνάντηση που είχαν στη Μόσχα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Λευκορώσος ομόλογός του, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το Kyiv Independent, επικαλούμενο τις πληροφορίες του Κέντρου Στρατηγικών Επικοινωνιών και Ασφάλειας Πληροφοριών της Ουκρανίας, οι δυνάμεις της Λευκορωσίας ενδέχεται να εξαπολύσουν επίθεση εντός των επόμενων ωρών.

??Belarus may launch attack on Ukraine today, on March 11. According to Ukraine’s Center for Strategic Communications and Information Security, Belarusian forces may launch an assault against Ukraine at 9 p.m. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 11, 2022

Πληροφορίες ότι Ρώσοι στρατιώτες απήγαγαν τον δήμαρχο της Μελιτόπολης

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας, Ρώσοι στρατιώτες φέρονται να απήγαγαν σήμερα, τον δήμαρχο της Μελιτόπολης, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Η σχετική ανακοίνωση έγινε από τον αναπληρωτή αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, Kyrylo Tymoshenko, ο οποίος δημοσίευσε και ένα βίντεο από κάμερες ασφαλείας με την στιγμή τη απαγωγής.

Οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις σκοπεύουν να τον αντικαταστήσουν με κάποιον «φιλορώσο» ή ακόμα και Ρώσο δήμαρχο.

This is video confirmation of kidnapping the Head of Melitopol. The video was published by Kyrylo Tymoshenko, Deputy Head of the OP.#UkraineRussiaWar#UkraineUnderAttack#UkraineInvasion#PutinHitler#PutinsWarpic.twitter.com/uTIH3RHeMm — KyivPost (@KyivPost) March 11, 2022

Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Σε απελπιστική κατάσταση η Μαριούπολη

Η Μαριούπολη, ένα στρατηγικής σημασίας λιμάνι στη νότια Ουκρανία, που βομβαρδίζεται συνεχώς από τους Ρώσους, βρίσκεται σε «απελπιστική» κατάσταση, σύμφωνα με ένα στέλεχος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF), που ζήτησε να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθεί μια «αδιανόητη τραγωδία».

Η κατάσταση είναι «σχεδόν απελπιστική», είπε ο Στίβεν Κόρνις, ο επικεφαλής των MSF στην Ελβετία και ένας από τους συντονιστές των δράσεων της οργάνωσης στην Ουκρανία, μετά τη ρωσική εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου. «Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι (….) πολιορκούνται στην κυριολεξία», πρόσθεσε, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Οι πολιορκίες είναι μια μεσαιωνική πρακτική, απαγορευμένη από τους σύγχρονους κανόνες του πολέμου, και δικαίως», πρόσθεσε ο Κόρνις, προβάλλοντας τα δεινά που υφίστανται οι άμαχοι.

Στη Μαριούπολη δεν υπάρχει θέρμανση, δεν υπάρχει πόσιμο νερό, παρουσιάζονται ελλείψεις στα τρόφιμα. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται αδιάκοπα. Οι τοπικές στρατιωτικές αρχές εκτιμούν ότι 1.207 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην πόλη όμως, όπως συμβαίνει με τους περισσότερους απολογισμούς, ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων πιστεύεται ότι είναι μεγαλύτερος αφού πολλά πτώματα παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια.

Προστατεύστε τους αμάχους

Ο Στίβεν Κόρνις υπενθύμισε ότι το διεθνές δίκαιο προβλέπει την προστασία των αμάχων και την κάλυψη των βασικών αναγκών τους: τρόφιμα, νερό, φάρμακα και «ασφαλώς, να μην τους εμπλέκουν στη σύρραξη».

«Όπως βλέπουμε, όχι μόνο στη Μαριούπολη αλλά επίσης, σύμφωνα με τις αξιόπιστες πληροφορίες που φτάνουν από το Χαρκίβ, το Ντνίπρο και άλλες περιοχές, δεν καταβάλλονται οι αναγκαίες προσπάθειες για να σωθούν οι άμαχοι», τόνισε. «Οδηγούμαστε πραγματικά σε μια αδιανόητη τραγωδία», προειδοποίησε, εκφράζοντας όμως την πεποίθηση ότι «είναι ακόμη εφικτό να αποφευχθεί και πρέπει να αποφευχθεί».

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουν περισσότερους από 100 εθελοντές στην Ουκρανία. Η οργάνωση κατάφερε να λειτουργήσει μια κινητή κλινική στην πόλη Βινίτσια σήμερα, στη δυτική Ουκρανία, για να φροντίσει τους αμέτρητους εκτοπισμένους που χρειάζονται περίθαλψη. Όμως η κυριότερη πρόκληση είναι κυρίως εκείνοι οι άνθρωποι που παραμένουν στις εμπόλεμες ζώνες.

«Υπάρχουν δεκάδες περιοχές όπου οι άμαχοι χρειάζονται κατεπειγόντως ιατρική περίθαλψη και απλώς δεν είμαστε ακόμη σε θέση να τους την προσφέρουμε», παραδέχτηκε.

Για τον Κόρνις, όπως και για όλον τον κόσμο, ο βομβαρδισμός του παιδιατρικού νοσοκομείου της Μαριούπολης ήταν «ένα πραγματικό σοκ για τη συνείδησή μας, για την ανθρωπιά μας». «Είναι πραγματικά απαράδεκτο, δεν υπάρχουν λόγια για να καταλάβει κανείς πώς μπορεί να επιτρέπεται κάτι τέτοιο στην εποχή μας», συνέχισε.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δεν είχαν προσωπικό σε αυτό το νοσοκομείο, όμως ορισμένοι συνεργάτες τους και οι οικογένειές τους έχουν αποκλειστεί στη Μαριούπολη. Κάποιοι καταφέρνουν ακόμη να επικοινωνήσουν με τον έξω κόσμο. «Περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία αυτές τις επικοινωνίες και ανακουφιζόμαστε όταν παίρνουμε νέα τους και είναι καλά», είπε ο Κόρνις.

Όμως λόγω των συγκρούσεων η ομάδα δεν μπορεί να μεταφέρει βοήθεια στα νοσοκομεία και «αυτό είναι απαράδεκτο», τόνισε. «Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι θα αποκαταστήσουμε την αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά», κατέληξε.