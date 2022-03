Nύχτα αγωνίας στο Κίεβο: Mάχες σε πολλά μέτωπα - Οι Ρώσοι πλησιάζουν στον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια - Δείτε βίντεο- LIVE εικόνα

Στο μεταξύ, το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε πως ο πύργος της τηλεόρασης στη Χερσώνα βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων και προειδοποιεί τους κατοίκους για απόπειρα διάδοσης ψευδών ειδήσεων και προπαγάνδας.

«Η κυβέρνηση δεν θα παραδώσει ποτέ ούτε σπιθαμή της χώρας», διαβεβαιώνει τους κατοίκους.

Παράλληλα, οι ουκρανικές αρχές καταγγέλλουν ότι ο ρωσικός στρατός δεν έχει επιτρέψει τη δημιουργία ενός «διαδρόμου» για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή. Υποστηρίζουν ότι ενδεχομένως η Μόσχα να επιχειρήσει να στείλει κονβόι με ανθρωπιστική βοήθεια μαζί με δημοσιογράφους που θα απαθανατίσουν σε βίντεο τη διανομή ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους από Ρώσους στρατιώτες.

Νωρίτερα, Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν σε τρίτο γύρο συνομιλιών πιθανότατα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών στην Ουκρανία, οι ρωσικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ στην Ενεργκοντάρ, δίπλα στον μεγαλύτερο σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη, αφού μπήκαν με άρματα στην πόλη, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας Αντόν Γερασένκο.

Battles are taking place right now for control of the Zaporizhia nuclear power plant. #Ukraine #Kyiv pic.twitter.com/ZLon45n9NX

Ακόμα, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι οι Ρώσοι στρατιώτες εντείνουν τις προσπάθειές για να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Οι εργαζόμενοι στον σταθμό κατοικούν στη διπλανή πόλη, την Ενεργκοντάρ.

Ο δήμαρχος της Ενερχοντάρ δήλωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης ότι ρώσοι στρατιώτες κατευθύνονται προς τον κοντινό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, σε μια προσπάθεια των ρωσικών στρατευμάτων να καταλάβουν τον πυρηνικό σταθμό, αφότου εισέβαλαν με τανκς στην πόλη Ενερχοντάρ.

«Ακούγονται σφοδρά πυρά στην πόλη», έγραψε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο δήμαρχος Νμίτρο Ορλόφ.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ήδη υπό τον έλεγχό τους το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στο Τσερνόμπιλ, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου.

Η Ρωσία έχει ήδη καταλάβει τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, που απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από το Κίεβο.

Μάλιστα, η βουλευτής του Ουκρανικού κοινοβουλίου Λέσια Βασιλένκο, σε νεότερο tweet της, σημειώνει ότι μια ρωσική αυτοκινητοπομπή με 100 οχήματα βρίσκεται καθ' οδόν.

Remember Energodar? Well that city is about to go into battle.A convoy of 100 units of #Russia forces is on the way. ??these people stay safe and alive. And this is happening amidst peace talks. So wrong. https://t.co/QhNWyZsB0G