Νύχτα αγωνίας στο Κίεβο: Ρώσοι στρατιώτες στους δρόμους της Χερσώνας- Eκρήξεις και βομβαρδισμοί- Βίντεο- LIVE εικόνα

Νέα μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο κέντρο του Κιέβου, την ώρα που το Πεντάγωνο αναφέρει ότι είναι πιθανή η εισβολή των Ρώσων στην ουκρανική πρωτεύουσα ακόμη και το βράδυ της Τετάρτης, λίγο πριν τον δεύτερο γύρο των επικείμενων συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών.

Αργά το βράδυ, o δήμαρχος της Χερσώνας Ιγκόρ Κολικάγεφ, επιβεβαίωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την πόλη, σύμφωνα με το BBC Russian και τους New York Times. Μάλιστα δήλωσε ότι Ρώσοι στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στους δρόμους της πόλης και ότι εισέβαλαν νωρίτερα στο δημοτικό συμβούλιο.

Η ουκρανική κυβέρνηση είχε υποβαθμίσει τις αναφορές ότι η Χερσώνα βρισκόταν υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων, κάτι που θα συνέβαινε για πρώτη φορά σε μεγάλη πόλη της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής την περασμένη εβδομάδα.

Δραματική έκκληση του δημάρχου Χερσώνας: «Μην πυροβολείτε αμάχους»

Ο Κολικάγεφ προέτρεψε τους Ρώσους στρατιώτες να μην πυροβολούν αμάχους και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να μην συναθροίζονται σε εξωτερικούς χώρους και να μην κυκλοφορούν τη νύχτα στους δρόμους.

«Δεν έχουμε στρατιωτικές δυνάμεις στην πόλη, μόνο άμαχους… Ανθρώπους που θέλουν να ΖΗΣΟΥΝ», ανέφερε σε ανακοίνωση ο δήμαρχος της ουκρανικής πόλης.

Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές της Ουκρανίας κάνουν λόγο για εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στο Κίεβο ακόμα και απόψε, όπως μετέδωσε ο πολεμικός ανταποκριτής του Open.

Οι ρωσικές δυνάμεις ζητούν από τους δημάρχους να παραδόσουν τις πόλεις, ενώ έχουν μπλοκάρει από όλες τις κατευθύνσεις το Κίεβο, την Οδησσό, αλλά και τη Μαριούπολη, την οποία μάλιστα έχουν αποκλείσει και από τη θάλασσα.

Σχεδόν σε όλη την Ουκρανία έχει κηρυχθεί αεροπορικός συναγερμός, ενώ οι Ρώσοι σφυροκοπούν Χερσώνα και Χάρκοβο.

Δείτε βίντεο:

Παράλληλα, οι Ρώσοι κατέστρεψαν αγωγό τηλεθέρμανσης του Κιέβου, ενώ ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το Κίεβο, η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή και έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση, όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ.

Μάλιστα λόγω της έκρηξης, όπως δήλωσε ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, ενδέχεται να έχει διακοπεί η παροχή κεντρικής θέρμανσης σε περιοχές της ουκρανικής πρωτεύουσας εν μέσω χαμηλών θερμοκρασιών.

Συνεχώς ηχούν σειρήνες παντού, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση στον σιδηροδρομικό σταθμό

Rocket strike next to the railroad station in Kyiv, from which all of the women and children of a 4 million city are evacuating. The only reason one of those fuel air devices hasn't landed there is our anti-air and #ghostofkyiv with the rest of fighter pilots. #GloryToTheHeroespic.twitter.com/9PrDZmpetF — UkrainianSurvivor???? (@UkrainianSurvi1) March 2, 2022

Tην ίδια ώρα, το δίκτυο NEXTA αναφέρει ότι πυραυλική επίθεση σημειώθηκε και σε κυβερνητικό κτίριο στο Χάρκοβο, το οποίο σχετίζεται με την άμυνα της χώρας.

#Ukrainian telegram channels report that two missiles of #Russian invaders hit the headquarters of the #Kharkiv Territorial Defense pic.twitter.com/cllQoguLZ3 — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Χτυπήθηκε ο καθεδρικός ναός στο Χάρκοβο

Οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν και το Χάρκοβο και ελέγχουν, όπως υποστηρίζουν, τη Χερσώνα, ενώ μαίνονται οι μάχες και στη Μαριούπολη. Από τα ρωσικά πυρά χτυπήθηκε και ο καθεδρικός ναός στο Χάρκοβο που λειτουργεί και σαν καταφύγιο.

The invaders consider themselves Orthodox, but this did not stop them from shelling the Orthodox Assumption Cathedral in #Kharkiv. Women and children were sheltering in the church. Fortunately, no one was injured. pic.twitter.com/VXzwozwGeL — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Δείτε βίντεο:

Another siren sound in past 10 minutes, a huge explosion was heard not far from the #Kyiv center.#Ukrainepic.twitter.com/przmMB1GFx — Jeyhun Aliyev (@JeyhunAliyev6) March 2, 2022

??Loud blasts heard in Kyiv. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 2, 2022

??An air alert has been declared almost throughout #Ukraine. Strong explosions are heard in #Kyiv near Borshchagovka. — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Δείτε LIVE εικόνα:

Η στρατηγικής σημασίας πόλη της Μαριούπολης φέρεται επίσης να έχει περικυκλωθεί από ρωσικά στρατεύματα. «Δεν μπορούμε να βγάλουμε τους τραυματίες από τους δρόμους και τα σπίτια, καθώς οι βομβαρδισμοί δεν σταματούν», ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης.

Εφιαλτική επιστροφή για το ελληνικό κομβόι από τη Μαριούπολη

Εφιαλτική ήταν η επιστροφή για το ελληνικό κομβόι από τη Μαριούπολη μετά από πυρά που δέχθηκαν, ωστόσο έφθασαν ασφαλείς στη Ζαπορίζια όπου και θα διανυκτερεύσουν προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι της επιστροφής την Πέμπτη.

Ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1, Χρήστος Μαζανίτης, έκανε λόγο για εικόνες φρίκης σε ένα βομβαρδισμένο χωριό. Βγαίνοντας από αυτό, είδαν γέφυρα που είχε ανατιναχθεί και μπήκαν σε αγροτικό δρόμο για να την παρακάμψουν. Ωστόσο, εκεί δέχθηκαν πυρά, αλλά δεν ξέρουν ποιος ήταν αυτός που πυροβόλησε.

Δύο σφαίρες πέτυχαν αυτοκίνητα που ήταν στο κομβόι με αποτέλεσμα να σκάσουν τα λάστιχά τους και εκείνη τη στιγμή αναγκάστηκαν να βάλουν τη ρεζέρβα ζώντας αγωνιώδεις στιγμές.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο πολεμικός ανταποκριτής Σωτήρης Δανέζης στην τηλεόραση του Open, υπήρξαν πυροβολισμοί, ενώ έχει χαθεί η επικοινωνία με κάποια από τα οχήματα της πομπής. Με βάση τις πληροφορίες, τα πρώτα αυτοκίνητα ήταν αυτά που δέχτηκαν πυρά.

Δείτε το βίντεο:

Λίγο νωρίτερα, ο Κώστας Ονισένκο, δημοσιογράφος και ανταποκριτής στο Κίεβο, μετέδωσε ότι υπήρχαν φόβοι για χτύπημα στο ελληνικό κομβόι, μια πληροφορία που μετέδωσαν ουκρανικά κανάλια Τelegram, επικαλούμενα υπηρεσίες ασφαλείας.

Στα ουκρανικά μεγάλα telegram κανάλια -που παίρνουν πληροφορίες από υπηρεσίες ασφαλείας- προειδοποιούν ότι οι ρώσοι μπορεί να χτυπήσουν το ελληνικό κονβόι από τη Μαριούπολη για να κατηγορήσουν το Αζόφ για να μειωθεί η μαζικότητα της υποστήριξης της Ουκρανίας. — ONisenko (@Onisenko) March 2, 2022

Xάρτες αποκαλύπτουν τον σχεδιασμό της ρωσικής εισβολής

Παράλληλα, χάρτες που φέρονται να δείχνουν τον σχεδιασμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, διέρρευσαν στα ουκρανικά ΜΜΕ. Η αυθεντικότητα δεν έχει πιστοποιηθεί μέχρι στιγμής, όμως τα ΜΜΕ της χώρας, αναφέρουν ότι οι παρακάτω χάρτες αποκαλύπτουν τον σχεδιασμό των ρωσικών στρατευμάτων.

Συγκεκριμένα, ΜΜΕ της Ουκρανίας αναφέρουν ότι το «πράσινο φως» για την εισβολή δόθηκε στις 18 Ιανουαρίου, ενώ ο πόλεμος θα διαρκέσει μέχρι και τις 6 Μαρτίου.

#BREAKING Leaked document from Russian troops showing war against #Ukraine was approved on 18th January, and initial plan to seize Ukraine starting 20th Feb to 06th March. Via @Liveuamappic.twitter.com/gbKzy2i2Fr — Newsfeed Ukraine ???? (@NewsfeedUkraine) March 2, 2022

Νωρίτερα, υπήρχαν αναφορές για Ουκρανούς πολίτες που κλείνουν τους δρόμους που οδηγούν στο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής, ενώ βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικόνιζαν Ουκρανούς να κατασκευάζουν αυτοσχέδια οδοφράγματα κοντά στην πόλη Ενεργκοντάρ, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο της Ζαπορίζια.

Residents of #Energodar stood on the road to prevent the occupants from passing. pic.twitter.com/4GgmO8Nid5 — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

«Επικρατεί κόλαση»

Ο 27χρονος Oleksiy Demchenko, τεχνικός υπολογιστών, μίλησε στον Guardian για την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη. «Αυτή τη στιγμή απλώς προσπαθούμε να κρατηθούμε. Για να πω την αλήθεια επικρατεί μια κόλαση. Υπάρχουν πολλές αεροπορικές επιδρομές. Χτυπούν σπίτια, νοσοκομεία, πάρκα. Μένω στο κέντρο του Χάρκοβο. Κρυβόμαστε στην κρεβατοκάμαρα γιατί είναι το πιο ασφαλές μέρος στο σπίτι».

[ABONNÉS] Guerre en #Ukraine: dans Kiev attaquée par les Russes, déjà, une «vraie urgence humanitaire» https://t.co/pzpBWE2BJ5pic.twitter.com/dRFkT4S9ov — La Voix du Nord (@lavoixdunord) March 2, 2022

?? Guerre en #Ukraine ? De plus en plus de civils sont tentés de fuir #Kiev : nos envoyés spéciaux @MichaelGuiheux & Florian Le Goïc ont emprunté ce matin l'une des routes laissées libres. Regardez leur reportage ?? #LE13H de @TF1 | #TF1info ? https://t.co/Oujr2oM8T3pic.twitter.com/gj5R4sk4yI — TF1Info (@TF1Info) March 2, 2022

Στo Κίεβο, περίπου 500 χιλιόμετρα δυτικότερα, οι κάτοικοι που δεν τράπηκαν σε φυγή προετοιμάζονταν για μια επίθεση επί μέρες, ενώ επικρατούσε σχετική ηρεμία μετά από μια αεροπορική επίθεση που πραγματοποιήθηκε χθες στον πύργο τηλεπικοινωνιών, με αποτέλεσμα πέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Άνδρες με στρατιωτική στολή τύλιξαν τα πτώματα -προφανώς τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας και έναν δημοσιογράφο από την κρατική τηλεόραση- για να τα μεταφέρουν στο νεκροτομείο, σημείωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο πύργος βρίσκεται δίπλα στο μνημείο Babi Yar όπου σχεδόν 34.000 Εβραίοι σφαγιάστηκαν μέσα σε δύο ημέρες από τους Ναζί κατακτητές το 1941.

Στιγμές απόγνωσης στα τρένα

Giant crowds, desperate people, men in tears after putting women and children on an evacuation train to safety from #Dnipro - utterly heartbreaking #ukrainepic.twitter.com/7XMQ2Po7yD — Sarah Rainsford (@sarahrainsford) March 2, 2022

This is how Indians are being treated in Ukraine. They aren't allowed to board a train by Ukrainian officers. Shouldn't I call this racism and discrimination?#UkraineRussiaWar#IndiansInUkraine#RacistUkrainepic.twitter.com/BsqVGr4vRR — Mister J. (@Angryoldman_J) March 2, 2022

Oυκρανικός στρατός στις μητέρες των Ρώσων στρατιωτών: «Ελάτε να τους πάρετε»

Στο μεταξύ, ο ουκρανικός στρατός κάλεσε τις μητέρες των Ρώσων στρατιωτών που αιχμαλωτίστηκαν στην ουκρανική επικράτεια να έρθουν να τους παραλάβουν, ενώ το Κίεβο ισχυρίζεται ότι έχει πιάσει δεκάδες αιχμαλώτους από την έναρξη της εισβολής στη χώρα από τη Μόσχα.

«Λήφθηκε απόφαση να επιστραφούν οι αιχμάλωτοι Ρώσοι στρατιώτες στις μητέρες τους, αν έρθουν στην Ουκρανία, το Κίεβο για να τους παραλάβουν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

Irpin, a satellite city on the western outskirts of Kyiv, has suffered multiple Russian attacks since the beginning of the full-scale offensive. A bridge that connects the city to Kyiv was blown up by the Ukrainian forces to block Russian troops. Video: Illia Ponomarenko pic.twitter.com/bFwVBwqK8E — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 2, 2022

Κίεβο: Περισσότεροι από 2.000 Ουκρανοί πολίτες έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα

Από την έναρξη της επίθεσης, περισσότεροι από 2000 Ουκρανοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί, μεταξύ των οποίων δεκάδες παιδιά, σύμφωνα την ανακοίνωση σήμερα το μεσημέρι των ουκρανικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Εκατοντάδες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων συγκοινωνιών, νοσοκομείων, παιδικών σταθμών και κατοικιών, έχουν καταστραφεί σύμφωνα με την ίδια πηγή. «Παιδιά, γυναίκες και μέλη των δυνάμεων άμυνας χάνουν τη ζωή τους κάθε ώρα», ανέφερε η ανακοίνωση.

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι φοβάται εισβολή λευκορωσικών δυνάμεων από το βορρά.

Ο αριθμός των προσφύγων που εγκατέλειψαν την Ουκρανία εκτινάχθηκε, φθάνοντας τους 835.928 από την 1η Μαρτίου, εκ των οποίων οι 453.982 έχουν βρει καταφύγιο στην Πολωνία, σύμφωνα με την καταμέτρηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες την Τετάρτη.