Nύχτα κόλασης στο Κίεβο: Xαρακώματα σε όλους τους δρόμους - Περιμένουν μεγάλη επίθεση -Σειρήνες και εκρήξεις παντού -LIVE εικόνα

Στο Κίεβο υπάρχει γενική συσκότιση, την ώρα που περιμένουν μεγάλη επίθεση από τα εχθρικά στρατεύματα, ενώ ανάμεσα στους αμάχους που έχουν χάσει τη ζωή τους στα χωριά Σαρτανά και Μπουγάς υπάρχουν έξι Έλληνες. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, υπάρχουν αναφορές για αεροπορική επιδρομή στο Χάρκοβο.

As the sun goes down, the heavy fights unleash in Kyiv and other cities of Ukraine. In the capital, the airstrike alert went on. People are asked to go to the bomb shelters. There are sounds of shootings and explosions. pic.twitter.com/yDztRawFaL