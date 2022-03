Νύχτα τρόμου στο Κίεβο με συνεχείς εκρήξεις: Δορυφορικά πλάνα δείχνουν την τεράστια καταστροφή της Μαριούπολης -Βίντεο-LIVE εικόνα

Mαίνεται ο πόλεμος για 17η ημέρα στην Ουκρανία, χωρίς να φαίνονται στον ορίζοντα σημάδια για κατάρρευση του πυρός, ενώ στο Κίεβο σύμφωνα με αναφορές σημειώνονται συνεχείς εκρήξεις.

Οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται σε πολλά μέτωπα, ενώ το Κίεβο είναι περικυκλωμένο με τις μάχες να συνεχίζονται καθώς σφίγγει ο κλοιός, την ώρα που τόσο ο ουκρανικός στρατός όσο και οι πολίτες ετοιμάζονται για τη «μεγάλη μάχη.

Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ για τις προοπτικές των ειρηνευτικών συνομιλιών, ενώ νωρίτερα ο ίδιος τόνισε ότι αν οι Ρώσοι μπουν στο Κίεβο τότε θα υπάρξουν χιλιάδες νεκροί.

The airfield in #Lutsk is completely destroyed. The Russian army is destroying some of the last of Ukraine's military infrastructure with precision-guided missiles – which – according to the Kiev authorities – Russia has run out a week ago. ?? pic.twitter.com/19qVG6Q2Ax — Birdy Namnam (@LDV200) March 12, 2022

Παράλληλα, έκανε λόγο για μια «εκ θεμελίων διαφορετική προσέγγιση» της Μόσχας, η οποία προηγουμένως το μόνο που έκανε ήταν να «θέτει τελεσίγραφα» στις συνομιλίες της με τους Ουκρανούς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε ότι η Μαριούπολη πολιορκείται από τις ρωσικές δυνάμεις που έχουν εισβάλει στη χώρα, αλλά η πόλη εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο.

Footage of a Russian tank in Mariupol that shows it indiscriminately firing at apartments today.#Ukraine#Russia#Mariupol pic.twitter.com/ggHbsdtt7w — Intel Rogue (@IntelRogue) March 12, 2022

Δορυφορικές φωτογραφίες απεικονίζουν την τεράστια καταστροφή της Μαριούπολης

Δορυφορικές φωτογραφίες που ελήφθησαν σήμερα το πρωί δείχνουν εκτεταμένες ζημιές σε αστικές υποδομές και σε πολυκατοικίες σε όλη την πόλη της Μαριούπολης, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ιδιωτική αμερικανική εταιρία.

Η Maxar Technologies ανακοίνωσε ότι φαίνονται πυρκαγιές στο δυτικό τμήμα της πόλης-λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας και δεκάδες πολυώροφες πολυκατοικίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις φωτογραφίες αυτές.

Τουλάχιστον 1.582 άμαχοι στη Μαριούπολη σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα των ρωσικών βομβαρδισμών και ενός αποκλεισμού της πόλης επί 12 ημέρες, ανακοίνωσε το δημοτικό συμβούλιο. Δεν κατέστη άμεσα δυνατό για το Reuters να επαληθεύσει τον αριθμό των θυμάτων.

Ουκρανοί αξιωματούχοι: Οι Ρώσοι θέλουν να οργανώσουν ψευδοδημοψήφισμα στη Χερσώνα

Οι Ρώσοι θέλουν να σκηνοθετήσουν ένα δημοψήφισμα για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης δημοκρατίας στη Χερσώνα, πόλη κοντά στην Κριμαία, την οποία έθεσαν υπό τον έλεγχό τους στις 3 Μαρτίου, τόνισαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

"Μετά το σενάριο του 2014, οι Ρώσοι προσπαθούν απεγνωσμένα να οργανώσουν ένα ψεύτικο 'δημοψήφισμα' για μια ψεύτικη 'λαϊκή δημοκρατία' στη Χερσώνα", έγραψε στο Twitter ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Ντμίτρο Κουλέμπα.

Αναφερόταν στο δημοψήφισμα που διοργανώθηκε στην Κριμαία το 2014 μετά την προσάρτηση της χερσονήσου στη Ρωσική Ομοσπονδία, που θεωρείται παράνομη από το Κίεβο και τους Δυτικούς.

"Δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμιά λαϊκή υποστήριξη, αυτό θα είναι εξ ολοκλήρου σκηνοθετημένο", προέβλεψε, ζητώντας να επιβληθούν "αυστηρές κυρώσεις" κατά της Ρωσίας, εάν αυτό συμβεί.

"Επί του παρόντος, οι εισβολείς καλούν τους βουλευτές του περιφερειακού συμβουλίου για να τους προτείνουν να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια 'ανεξάρτητη δημοκρατία'", αναφέρει στο Telegram η αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ουκρανικου κοινοβουλίου Λιουντμίλα Ντενισόβα.

Η Χερσώνα είναι η πρώτη μεγάλη πόλη που καταλήφθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις μετά την εισβολή τους στην Ουκρανία που άρχισε στις 24 Φεβρουαρίου.

Κίεβο: Χτυπήθηκε κομβόι αμάχων - Πληροφορίες για επτά νεκρούς

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας στην Ουκρανία κατήγγειλε ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε κομβόι πολιτών που έφευγε από το χωριό Περέμοχα στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου, ενώ χρησιμοποιούσαν τον ανθρωπιστικό διάδρομο που έχει δημιουργηθεί.

Σύμφωνα με την καταγγελία, επτά άνθρωποι είναι νεκροί, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

??Occupiers shot women and children while they trying to evacuate from the village of #Pobeda in the #Kyiv region War criminals killed seven people, including one child. The exact number of wounded is still unknown. pic.twitter.com/yS2pwYhLiv — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022

??Ukraine's defense ministry: Russian forces shoot at evacuating civilians, kill 7. The attack took place on March 11 as a column of women and children was leaving the village Peremoha in Kyiv Oblast, using the approved corridor. Seven people were killed, including a child. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 12, 2022

Στο μεταξύ, σε μήνυμά του ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Κιέβου, ανέφερε ότι η πόλη βρίσκεται σε συναγερμό για αεροπορική επιδρομή και θα πρέπει όλοι να αναζητήσουν καταφύγιο άμεσα.

Παράλληλα, στην πόλη έχουν δημιουργηθεί παντού οδοφράγματα και όσοι κάτοικοι δεν έχουν φύγει ετοιμάζονται να δώσουν μάχη με τα ρωσικά στρατεύματα.

????Emergency Air Raid Siren Alarm https://t.co/8tvqg1n03X ??Day 17: Sirens sound as Russian troops regroup for possible Kiev assault https://t.co/DpKZxuKn00 — Pierre F. Lherisson (@P_F_Lherisson_) March 12, 2022

Την ίδια ώρα, υπάρχουν πληροφορίες για εκρήξεις στα περίχωρα της πρωτεύουσας, ενώ συνεχίζονται οι μάχες στις κοντινές πόλεις Μπούκα, Ιρπίν και Χοστομέλ, ενώ σειρήνες συναγερμού για αεροπορική επιδρομή ήχησαν νωρίτερα στις περισσότερες ουκρανικές πόλεις καλώντας τον κόσμο να αναζητήσει καταφύγια. Στο προάστιο Ιζιούμ, του Χαρκόβου, μία πολυκατοικία, καταστήματα και αυτοκίνητα παραδόθηκαν στις φλόγες.

#Kharkiv after the bombing. Putin's killers can only destroy and bring death to peaceful cities pic.twitter.com/e0t40v9831 — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022

Δραματικές οι εικόνες από τη Μαριούπολη

War crimes of the invaders in the peaceful #Ukrainian city of #Mariupolpic.twitter.com/OeA6o8Kbbr — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022

Η Βολνοχάβα έγινε συντρίμμια

Στο μεταξύ, η πόλη Βολνοβάχα, στην ανατολική Ουκρανία, έχει καταστραφεί ολοσχερώς μετά τη ρωσική εισβολή, όμως οι μάχες συνεχίζονται, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο οι ρωσικές δυνάμεις να την περικυκλώσουν, δήλωσε νωρίτερα ο κυβερνήτης του Ντονέτσκ Πάβλο Κιριλένκο.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν την απόλυτη καταστροφή:

Inside the almost completely destroyed town of Volnovakha, Ukraine. Moscow said its separatist allies in the southeast had captured the town, north of Mariupol. More photos: https://t.co/QCdkVauG9N ?? Alexander Ermochenko pic.twitter.com/2iVaoo0p9l — Reuters Pictures (@reuterspictures) March 12, 2022

My hometown Volnovakha has ceased to exist as a human settlement. Russia has completely destroyed a rapidly developing, 100% Russian-speaking city of Donbas. 1881-2022. Rest In Peace, my sweet old hometown. pic.twitter.com/8H7jjg2xvQ — Illia Ponomarenko ???? (@IAPonomarenko) March 12, 2022

This is the view in the eastern Ukraine town of Volnovakha — a local hospital in ruins, buildings destroyed, and personal belongings turned into debris that litters the streets. pic.twitter.com/895H1xzQyW — CBS News (@CBSNews) March 12, 2022

Δείτε βίντεο: