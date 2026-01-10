Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία έκανε έκκληση για αυτοσυγκράτηση στο Χαλέπι - Real.gr

Quantcast
Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία έκανε έκκληση για αυτοσυγκράτηση στο Χαλέπι
Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία έκανε έκκληση για αυτοσυγκράτηση στο Χαλέπι

23:00, 10/01/2026
  • Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία Τομ Μπάρακ, δήλωσε ότι οι πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ κουρδικών και κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι είναι «βαθιά ανησυχητικές» και θέτουν σε κίνδυνο τη συμφωνία ενσωμάτωσης του Μαρτίου 2025.
  • Ο Μπάρακ κάλεσε «όλα τα μέρη να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες και να επιστρέψουν στον διάλογο».
  • Πρόσθεσε ότι η ομάδα του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είναι έτοιμη να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών για να προχωρήσουν στη διαδικασία της ενσωμάτωσης.
Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία Τομ Μπάρακ, δήλωσε ότι οι πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ κουρδικών και κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι είναι «βαθιά ανησυχητικές» και θέτουν σε κίνδυνο τη συμφωνία ενσωμάτωσης του Μαρτίου 2025 μεταξύ των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και της κυβέρνησης της Δαμασκού.

«Καλούμε όλα τα μέρη να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες και να επιστρέψουν στον διάλογο», δήλωσε ο Μπάρακ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα και τον υπουργό Εξωτερικών Ασάαντ αλ-Σαϊμπάνι.

Ο Μπάρακ πρόσθεσε ότι η ομάδα του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είναι έτοιμη να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών για να προχωρήσουν στη διαδικασία της ενσωμάτωσης.

