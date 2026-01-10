Ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων που απελευθερώθηκαν στη Βενεζουέλα έφθασε τους 18 - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων που απελευθερώθηκαν στη Βενεζουέλα έφθασε τους 18, ανακοίνωσαν σήμερα οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
- Η Βενεζουέλα άρχισε να απελευθερώνει πολιτικούς κρατούμενους που είναι γνωστές προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένων προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει την κυβέρνηση Τραμπ.
- Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι η απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα είναι ένα σημάδι «επιδίωξης ειρήνης» και ότι ακύρωσε ένα προγραμματισμένο δεύτερο κύμα επιθέσεων κατά της χώρας.
Αυτό αναφέρουν οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής είχε επιβεβαιωθεί η απελευθέρωση εννέα κρατουμένων.
