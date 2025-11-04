Υπέρ της αποφυλάκισης του Κούρδου πολιτικού Σελαχατίν Ντεμιρτάς τάχθηκε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί - Real.gr

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτης των Τούρκων εθνικιστών και κυβερνητικός εταίρος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε πως η αποφυλάκιση του πρώην προέδρου του φιλοκουρδικού Κόμματος Δημοκρατίας των Λαών (HDP) Σελαχατίν Ντεμιρτάς θα είναι θετική εξέλιξη για την Τουρκία.

Ο Μπαχτσελί ανέφερε ότι ο Ντεμιρτάς «έχει επιτύχει αποτέλεσμα μέσω νομικών οδών» και πως η αποφυλάκισή του «θα ωφελήσει τη χώρα».

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) αποφάσισε στις 8 Ιουλίου ότι η κράτηση του Ντεμιρτάς για την υπόθεση Κομπάνι -τις συγκρούσεις των τουρκικών δυνάμεων με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) το 2014- εγείρει σοβαρά νομικά ζητήματα. Το τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε επανεξέταση, αίτημα που απορρίφθηκε, καθιστώντας οριστική την απόφαση του ΕΔΔΑ.

Στις 4 Νοεμβρίου 2016, λίγους μήνες μετά την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, ο Σελαχατίν Ντεμιρτάς συνελήφθη μαζί με τη συμπρόεδρο του HDP, την Φιγκέν Γιουκσέκταγ, και άλλους βουλευτές του κόμματος, με την κατηγορία της συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση και προπαγάνδας υπέρ του PKK.

Έκτοτε ο Ντεμιρτάς καταδικάστηκε αρκετές φορές, αλλά το ΕΔΔΑ αποφάνθηκε υπέρ της αποφυλάκισής του. Ο Ντεμιρτάς βρίσκεται αντιμέτωπος με περισσότερες από εκατό κατηγορίες που επισύρουν ποινές κάθειρξης 142 ετών.

Η σημερινή δήλωση του Μπαχτσελί σχετίζεται με τη διαδικασία επίλυσης του Κουρδικού που ξεκίνησε με την έκκληση του ιδίου τον Οκτώβριο του 2024 για διάλυση του ΡΚΚ. Ανταποκρινόμενος στην πρόταση Μπαχτσελί, ο ηγέτης της κουρδικής οργάνωσης Αμπντουλάχ Οτσαλάν, από τη φυλακή του στο νησί Ιμραλί, απηύθυνε στις 27 Φεβρουαρίου φέτος έκκληση για διάλυση του ΡΚΚ. Στις 11 Ιουλίου, στις παρυφές του όρους Καντίλ στο βόρειο Ιράκ, κοντά στην πόλη Σουλεϊμανίγια, όπου βρίσκεται η κύρια βάση του ΡΚΚ, 30 μέλη της οργάνωσης, σε μία συμβολική τελετή, παρέδωσαν στην πυρά τα όπλα τους, ενώ πριν από λίγες ημέρες, στις 27 Οκτωβρίου, η ηγεσία του PKK ανακοίνωσε ότι αποσύρει όλες τις δυνάμεις του από την Τουρκία στο βόρειο Ιράκ.