Ο Χαμενεΐ απειλεί τις ΗΠΑ: Πιθανή επίθεση στο Ιράν θα εξελιχθεί σε περιφερειακό πόλεμο - Real.gr

Το Ιράν χαρακτήρισε τους ευρωπαϊκούς στρατούς "τρομοκρατικές οργανώσεις" σε αντίποινα για τα μέτρα κατά των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση κατά της χώρας του θα πυροδοτούσε “έναν περιφερειακό πόλεμο”, τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να προσφύγει στη βία κατά της Τεχεράνης.

“Οι Αμερικανοί οφείλουν να ξέρουν ότι αν ξεκινήσουν έναν πόλεμο, αυτή τη φορά θα είναι ένας περιφερειακός πόλεμος”, σημείωσε ο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις στο Ιράν, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που επικαλέστηκε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το Ιράν θεωρεί “τρομοκρατικές οργανώσεις” τους ευρωπαϊκούς στρατούς, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να χαρακτηρίσει “τρομοκρατική οργάνωση” τους Φρουρούς της Επανάστασης.

“Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου για τα αντίμετρα που αφορούν τον χαρακτηρισμό του Σώματος των Φρουρών της ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης, οι στρατοί των ευρωπαϊκών χωρών θεωρούνται τρομοκρατικές οργανώσεις”, δήλωσε στο κοινοβούλιο ο Γαλιμπάφ, ο οποίος φορούσε, όπως και οι βουλευτές, στολή των Φρουρών της Επανάστασης σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Οι άμεσες συνέπειες της απόφασης αυτής δεν είναι προς το παρόν σαφείς.