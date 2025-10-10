Quantcast
«Ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε», λέει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ - Real.gr
03:30, 10/10/2025
Σε αυστηρό τόνο απευθύνθηκε προς τους στρατιώτες που επιχειρούν στη Λωρίδα της Γάζας ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ, καλώντας τους να μην εφησυχάσουν, παρά την επικείμενη εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Σας ζητώ, ενώ όλο το Ισραήλ παρακολουθεί και γιορτάζει την απελευθέρωση των ομήρων, να παραμείνετε σε επαγρύπνηση. Ο εχθρός είναι εδώ, ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε», δήλωσε ο Ζαμίρ, σύμφωνα με δηλώσεις του που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη

«Η δουλειά μας δεν τέλειωσε ακόμη· δεν θα αναπαυτούμε ωσότου δούμε τον τελευταίο όμηρό μας να επιστρέφει, τον τελευταίο πεσόντα να κηδεύεται και εγγυηθούμε την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ», συνέχισε.

Μιλώντας για «ιστορικές μέρες», ο επικεφαλής του επιτελείου υποστήριξε πως ήταν η στρατιωτική πίεση και ιδίως οι χερσαίες επιχειρήσεις που συνέβαλαν κυρίως να δημιουργηθούν «οι συνθήκες» για την αναμενόμενη επιστροφή των ομήρων και το τέλος του πολέμου.

«Πρέπει να διαχειριστούμε τη μετάβαση στην κατάπαυση του πυρός με μετρημένο, επαγγελματικό και συντεταγμένο τρόπο. Η ασφάλεια των στρατιωτών μας είναι στην κορυφή του επιχειρησιακού καταλόγου προτεραιοτήτων», ανέφερε.

