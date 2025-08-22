Ο Έλτον Τζον ήταν η πηγή έμπνευσης έργου τέχνης του κωμικού Μπίλι Κόνολι - Real.gr

Ο Σκωτσέζος κωμικός Σερ Μπίλι Κόνολι κυκλοφόρησε βίντεο, στο οποίο μιλάει για τα νέα έργα τέχνης που δημιούργησε, συμπεριλαμβανομένου ενός εμπνευσμένου από τις μέρες της περιοδείας του με τον Έλτον Τζον τη δεκαετία του 1970.

Ο 82χρονος κωμικός διαγνώστηκε με Πάρκινσον το 2013 και ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την κωμωδία πέντε χρόνια αργότερα, λέγοντας στο BBC ότι «η τέχνη είναι η ζωή του τώρα».

Ο Μπίλι Κόνολι κυκλοφόρησε τέσσερα έργα περιορισμένης έκδοσης στο πλαίσιο της σειράς του «Born On A Rainy Day», στα οποία απεικονίζονται μερικές από τις πιο όμορφες αναμνήσεις του.

Ένα από τα έργα τέχνης, με τίτλο «Saturday Night» δείχνει έναν ροκ εν ρολ πιανίστα να παίζει μουσική.