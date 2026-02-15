Ο Έντι Ράμα θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ - Real.gr

O πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα για να συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 19 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε ο ίδιος σήμερα σε podcast.

«Θα βρίσκομαι στην Ουάσινγκτον για την επίσημη σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης και την έναρξη των δραστηριοτήτων του», δήλωσε σε συνέντευξή του στο αλβανικό podcast Flasim. Το όργανο, με επικεφαλής τον Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάστηκε για να τερματίσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά το καταστατικό του του έχει έναν πολύ ευρύτερο στόχο: την επίλυση των ένοπλων συγκρούσεων παγκοσμίως.