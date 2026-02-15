Quantcast
Ο Έντι Ράμα θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ - Real.gr
real player

Ο Έντι Ράμα θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ

15:15, 15/02/2026
Ο Έντι Ράμα θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ

O πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα για να συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 19 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε ο ίδιος σήμερα σε podcast.

«Θα βρίσκομαι στην Ουάσινγκτον για την επίσημη σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης και την έναρξη των δραστηριοτήτων του», δήλωσε σε συνέντευξή του στο αλβανικό podcast Flasim. Το όργανο, με επικεφαλής τον Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάστηκε για να τερματίσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά το καταστατικό του του έχει έναν πολύ ευρύτερο στόχο: την επίλυση των ένοπλων συγκρούσεων παγκοσμίως.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Πιερρακάκης για Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Την αποχαιρετώ με συγκίνηση, σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα προσέφερε στην Ελλάδα

Πιερρακάκης για Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Την αποχαιρετώ με συγκίνηση, σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα προσέφερε στην Ελλάδα

16:30 15/02
Καραμανλής: Η πορεία της Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη στον δημόσιο βίο και ειδικά στο κοινοβούλιο χαρακτηρίστηκε από ευγένεια, μετριοπάθεια, θεσμική υπευθυνότητα και σοβαρότητα που σήμερα, δυστυχώς, αποτελούν ζητούμενα

Καραμανλής: Η πορεία της Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη στον δημόσιο βίο και ειδικά στο κοινοβούλιο χαρακτηρίστηκε από ευγένεια, μετριοπάθεια, θεσμική υπευθυνότητα και σοβαρότητα που σήμερα, δυστυχώς, αποτελούν ζητούμενα

16:24 15/02
Ζελένσκι: Οι σύμμαχοι θα παράσχουν νέα ενεργειακή και στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο εντός 10 ημερών

Ζελένσκι: Οι σύμμαχοι θα παράσχουν νέα ενεργειακή και στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο εντός 10 ημερών

16:15 15/02
Αβραμόπουλος για Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Τίμησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής

Αβραμόπουλος για Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Τίμησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής

16:05 15/02
Σε δημοπρασία φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή – Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

Σε δημοπρασία φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή – Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

16:03 15/02
Κυρανάκης: Ολοκλήρωση της τηλεδιοίκησης στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη έως το καλοκαίρι

Κυρανάκης: Ολοκλήρωση της τηλεδιοίκησης στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη έως το καλοκαίρι

16:00 15/02
Μητσοτάκης για Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: Περνά τώρα στην ιστορία έχοντας αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά της στην επιστήμη και στη δημόσια ζωή

Μητσοτάκης για Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: Περνά τώρα στην ιστορία έχοντας αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά της στην επιστήμη και στη δημόσια ζωή

15:46 15/02
Καίτη Γαρμπή: Ποιον καλλιτέχνη θεωρεί φαβορί για τον εθνικό τελικό της Eurovision

Καίτη Γαρμπή: Ποιον καλλιτέχνη θεωρεί φαβορί για τον εθνικό τελικό της Eurovision

15:45 15/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved