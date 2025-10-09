Ο Ερντογάν δηλώνει «πολύ ικανοποιημένος» και ευχαριστεί τον Τραμπ για τη συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς - Real.gr

Ο Tούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευχαρίστησε σήμερα τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε «πολύ ικανοποιημένος» από τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, που διεξήχθησαν στο Σαρμ ελ-Σέιχ και στις οποίες συνέβαλε και η Τουρκία, κατέληξαν σε μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, ιδιαίτερα στον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, (…) καθώς και στις αδελφές μας χώρες, το Κατάρ και την Αίγυπτο», δήλωσε ο αρχηγός του τουρκικού κράτους μέσω του X.