Ο Ερντογάν καλεί ΗΠΑ και άλλες χώρες να πιέσουν το Ισραήλ να τηρήσει την εκεχειρία στη Γάζα - Real.gr

Ο Ερντογάν καλεί ΗΠΑ και άλλες χώρες να πιέσουν το Ισραήλ να τηρήσει την εκεχειρία στη Γάζα

13:09, 24/10/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι πρέπει να πιέσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα ακόμη και χρησιμοποιώντας την επιβολή κυρώσεων ή εμπάργκο όπλων.

«Ως Τουρκία, κάνουμε ό,τι βρίσκεται στις δυνάμεις μας για την διασφάλιση της εκεχειρίας. Η πλευρά της Χαμάς τηρεί την εκεχειρία. Στην πραγματικότητα διακηρύσσει ανοικτά την προσήλωσή της σε αυτή. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία», δήλωσε ο Ερντογάν στους δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του από τις χώρες του Κόλπου.

«Η διεθνής κοινότητα, και συγκεκριμένα οι ΗΠΑ, πρέπει να κάνει περισσότερα για να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση του Ισραήλ», είπε, σύμφωνα με αποσπάσματα των δηλώσεων που κοινοποιήθηκαν από το γραφείο του.

«Το Ισραήλ πρέπει να πιεσθεί για να τηρήσει τις δεσμεύσεις του μέσω κυρώσεων, μέσω της διακοπής πώλησης όπλων».

Η Αγκυρα έχει δηλώσει πρόθυμη να συμμετάσχει στη διεθνή δύναμη που θα επιβλέψει την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορούν να αναλάβουν στρατιωτικό ή μη στρατιωτικό ρόλο και ότι η Τουρκία θα συμμετάσχει στην ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι αντίθετος για την ανάληψη οποιουδήποτε ρόλου από τις τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας.

Οταν ερωτήθηκε για τα σχόλια του Νετανιάχου, ο Ερντογάν απέφυγε τον συνήθως επικριτικό τόνο απέναντι στον ισραηλινό πρωθυπουργό και φάνηκε να αμβλύνει τη στάση του δηλώνοντας ότι διεξάγονται συνομιλίες για το θέμα.

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται για την task force που θα αναπτυχθεί στη Γάζα. Οι λεπτομέρειες δεν είναι ακόμη ξεκάθαρες. Καθώς πρόκειται για πολύπλευρο θέμα, διεξάγονται ενδελεχείς διαπραγματεύσεις. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε στη Γάζα οποιασδήποτε μορφής βοήθεια», είπε και επανέλαβε τις εκκλήσεις προς τις χώρες του Κόλπου ώστε να χρηματοδοτήσουν τις προσπάθειες ανοικοδόμησης της Γάζας.

