Ο Φινλανδός πρόεδρος «βλέπει» πρόοδο στα σχέδια για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία με την υποστήριξη των ΗΠΑ - Real.gr

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ δήλωσε σήμερα πως υπάρχει πρόοδος στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία αλλά πρόσθεσε πως θα πρέπει να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία προτού μέτρα σαν κι αυτά μπορέσουν να εφαρμοστούν.

“Πρέπει να συντονίσουμε τις διευθετήσεις ασφαλείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που δίνουν ουσιαστικά την υποστήριξη σε αυτό… Εστιάζουμε σε αυτά τα θέματα με τους επικεφαλής της άμυνάς μας, που συντάσσουν συγκεκριμένα σχέδια για το τι είδους επιχείρηση μπορεί να είναι αυτή”, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Στουμπ.

“Σημειώνουμε πρόοδο σε αυτό και, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε σύντομα μια λύση”, πρόσθεσε, λέγοντας ωστόσο ότι δεν είναι αισιόδοξος για μια συμφωνία ειρήνης ή μια κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία στο εγγύς μέλλον.

Ο Στουμπ είναι ένας από τους Ευρωπαίους ηγέτες που ταξίδεψαν στην Ουάσινγκτον τον Αύγουστο για μια κοινή συνάντηση με τον Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να συζητήσουν την προοπτική επίτευξης ειρήνης ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.